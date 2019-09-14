2019-09-14T22:27:26+03:00
Общество

Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты

Чешские власти решили перенести памятник с площади Интербригады в музей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Памятник вандалы обливали краскойПамятник вандалы обливали краскойФото: facebook.com
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Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник советскому маршалу Ивану Коневу на площади Интербригады, где он и находился долгие годы. Местные власти сообщили, что планируют перенести монумент в музей, а затем объявить конкурс на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Решение чешских властей возмутило представителей компартии Чехии и Моравии. До этого свой протест высказали в министерстве иностранных дел России. В ведомстве выразили надежду, что памятник Ивану Коневу, который руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов, останется на прежнем месте, а власти города обеспечат охрану.

Неоднократно монумент подвергался атакам вандалов. Неизвестные обливали розовой краской памятник и делали на постаменте различные оскорбительные записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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