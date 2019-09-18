Геннадий Онищенко: Не надо докторам пугать людей заявлениями, что смертность от рака вырастет на 30 процентов

Директор института гематологии, иммунологии и клеточных технологий центра имени Рогачева Алексей Масчан огорошил и напугал народ заявлением о возможности в ближайшие 2 года резкого повышения уровня смертности россиян от онкологических заболеваний. На 20, а может, даже и на 30 процентов. Если, подчеркнул доктор, срочно не изменить правила закупки соответствующих лекарств. А именно, - речь идет не только о дорогостоящих препаратах прямого назначения – против различных видов рака, но и о препаратах сопутствующих, сопровождающих процесс лечения, но столь же необходимых для борющегося организма, как и основные. Эти препараты, кстати, стоят намного меньше.

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко резко отрицательно отреагировал на заявление врача. По его мнению, доктор не должен «добивать больных своими заявлениями».

Мы связались с Геннадием Григорьевичем и попросили его прокомментировать свою отповедь.

- Сегодня в топе новостей ваше контрзаявление по поводу того, что в нашей стране в ближайшее время рекордными темпами может вырасти смертность страдающих онкологией людей. Чем вызвано ваше несогласие с, казалось бы, с реальными цифрами?

- Почему вы считаете, что они реальные?

- Так ведь всем известно, что у нас есть проблемы с закупками лекарственных препаратов. Разве не так? И все потому, что наши парламентарии приняли неправильные законы по этой проблематике.

- Проблемы с закупками лекарственных препаратов у нас, действительно, есть. Тревога в этом плане уместна. Но суть их не в том, что законы плохие, а в исполнении этих законов.

Ведь были приняты правила, которые снимали все барьеры, оставляли только один индикатив – цену. И это позволяет искать аналоги меньшей стоимости.

Всем известно, скажем, что лекарство стоит 10 рублей, а я вам найду такое же за рубль. В результате упрощенческих схем на этой площадке появилось много нарушений. В этом году мы получили срыв закупок в том числе по антиретровирусным препаратам. Проблему видит государство.

- Так значит, Алексей Масчан прав, сказав, что через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 30 процентов.

- Я не вижу объективных доказательств этого тезиса. Тот человек, который это говорит, он никак не может делать такого рода прогнозы. У него нет для этого объективной научной базы. Элементарной научной статистики.

Да, проблема закупок существует. Но пугать население этими страшными, ничем не обоснованными цифрами не надо.

Потому что этика врача одна – не навреди. Хотя бы это не делай. А когда человек громогласно объявляет очередной апокалипсис, он только пугает людей. Эффективность от подобных заявлений нулевая.

- Ну, от переживаний из-за этих заявлений, чего доброго, можно получить то самое заболевание… неужели такое может быть?

- Не сходите с ума, заболеваний от таких шоковых атак мы не получим. Но то, что подобные заявления не улучшат состояние тех людей, которые сегодня страдают, бесспорно.

Информация не внушает оптимизма и родственникам больных, и, самое главное, совершенно беспочвенно дестабилизирует ситуацию в обществе. Чего врачу делать не положено ни по какой причине.

Нельзя делать жертвой население. А если хочется просто прославиться, поищи более гуманные поводы, чтобы заявить о себе..