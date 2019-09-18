2019-09-18T23:56:48+03:00
Спорт

"Ювентус" упустил победу над "Атлетико", сыграв вничью 2:2 в Мадриде

По ходу поединка туринский клуб выигрывал 2:0, но не справился с соперником
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Криштиану Роналду был главной угрозой в составе "Ювентуса".Криштиану Роналду был главной угрозой в составе "Ювентуса".Фото: REUTERS
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Во вторник, 18 сентября, в Мадриде сошлись два топ-клуба Европы. В гости к "Атлетико" приехал туринский "Ювентус" во главе с португальцем Криштиану Роналду. Он - главный страх и ужас мадридского клуба. Роналду 18 раз забивал в ворота "Атлетико", 11 раз - вратарю испанского клуба Яну Облаку и 7 раз огорчал эту команду в принципе в турнирах Лиги Чемпионов. Так что это был первый игрок, за которым нужен был глаз да глаз.

Ну и главный момент матча - за этой игрой следили все болельщики в России. Ибо ведь эти два клуба играют в одной группе ЛЧ вместе с московским "Локомотивом". И с этими двумя командами клубу Юрия Семина дальше мериться силами в Лиге Чемпионов. Так что за этой игрой было особое внимание.

Первый тайм поединка не особо получился ярким. Шла в целом равная борьба, а голов вот - не было. И на перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло. Однако что же началось после перерыва. На 48-й минуте закрутил мяч в дальнюю девятку колумбийский легионер "Ювентуса" Куадрадо. И гости так повели в счете 1:0. А на 65-й минуте матча французский полузащитник Блез Матюиди после сброса в штрафную площадь "Атлетико" от Алекса Сандро точно пробил по воротам еще раз - 2:0!

Правда, все же через 5 минут "Атлетико" нашел чем ответить - после подачи со стандарта защитник испанцев Савич вбивает мяч в пустые ворота, выбрав верную позицию. И на последние 20 минут матча рождается интрига - счет стал 2:1 в пользу итальянского клуба. И вот уже в добавленное время мексиканец Эктор Эррера сделал счет равным, забив "Ювентусу" второй гол - 2:2.

И ничейный исход в этой игре означает одно - до 2 тура в группе с "Атлетико" и "Ювентусом" лидировать будет московский "Локомотив", который обыграл в гостях "Байер" 2:1.

Следующий тур пройдет 1 октября в этой группе. "Атлетико" поедет в гости в Москву на матч с "Локомотивом". А вот "Ювентус" дома примет леверкузенский "Байер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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