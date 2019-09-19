2019-09-19T13:37:42+03:00
В мире

Новым советником Трампа по нацбезопасности стал переговорщик по заложникам и спаситель рэпера

Кто такой Роберт О’Брайен, сменивший на этом посту Джона Болтона
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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О’Брайен считается чуть более умеренным, нежели «внешнеполитический радикал» Болтон. Фото :United States government workО’Брайен считается чуть более умеренным, нежели «внешнеполитический радикал» Болтон. Фото :United States government work
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Кресло советника президента США по нацбезопасности перестало пустовать — 18 сентября хозяин Белого дома Дональд Трамп назначил на этот пост Роберта О’Брайена. Отныне юрист из Лос-Анджелеса сменит Джона Болтона, отправленного в отставку неделю назад за разногласия с президентом по ряду ключевых вопросов. Например, этот «ястреб» склонялся к более агрессивной линии против Ирана, вплоть до локальных авиаударов, тогда как президент был сторонником хоть и жёстких, но переговоров.

Такие качества у нового советника по нацбезопасности как раз есть — последние полтора года он являлся спецпредставителем президента США по вопросам освобождения заложников, а до того — «продвигал демократию» по линии госдепа в Афганистане.

Однако главным его успехом последних месяцев считается вызволение человека, угодившего в переплёт не где-то на Среднем Востоке, а в демократической Швеции. Нынешним летом по крайне мутному (и, по мнению многих, сфабрикованному) делу об уличной драке в Стокгольме был арестован темнокожий рэпер Раким Майерс, известный как A$AP. Однако Трамп и О’Брайен смогли надавить на королевство, добившись освобождения афроамериканца.

— О’Брайен считается чуть более умеренным, нежели «внешнеполитический радикал» Болтон. Но, в любом случае, эффективность нового назначенца можно будет оценить лишь после первых переговоров — скорее всего, по вопросу примирения в Афганистане с участием организации «Талибан» (многими считается террористической), против чего и выступал Болтон, — говорит кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Далее, есть вероятность, что О’Брайен получит также и восточноевропейское (включая украинское) направление. Но в проблемах данного региона он разбирается куда хуже, чем ближневосточных делах, так что, скорее всего, перейдёт к активным действиям лишь через некоторое время, разобравшись в повестке.

Напомним, за четырёхлетку Трампа Роберт О’Брайен стал уже четвёртым по счёту советником по нацбезопасности — и хочется верить, хотя бы он здесь всё-таки задержится: никаких серьёзных разногласий с шефом, приведшим к вылету многих предыдущих членов Администрации США из Белого дома, у нового назначенца нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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