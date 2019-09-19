"С подругой в дороге": в Москве откроется фотовыставка "БАМ - 45 лет"

С подругой в дороге вдвойне веселее - и время в пути пролетает быстрее! Очередная работа участника фотовыставки, посвященной юбилею Байкало-Амурской магистрали, которая откроется 1 октября - в день компании ОАО «РЖД». Увидеть все фотографии можно будет бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, какой БАМ сегодня. А «Комсомолка» знакомит вас с лучшими работами.

Еще больше фото - на www.бам45.рф.