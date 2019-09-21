Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Накануне 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 22 сентября 1944-го, случились два знаменательных события, которые характеризуют принципиальную разницу в отношении наших стран к этому событию в настоящее время. В минувшую среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика должна потребовать от РФ компенсации за ущерб от «советской оккупации», который по подсчетам специально созданной в республике комиссии был оценен ею примерно в 1,2 миллиарда евро. А Минобороны России рассекретило документы из своих архивов, рассказывающие не только о подробностях операции по изгнанию гитлеровцев из Эстонии, но и о масовом героизме советских солдат и офицеров в ходе этой наступательной операции, а также о том, как местное население встречало Красную армию.

Донесения, оперативные директивы, наградные листы на солдат и офицеров, а также свидетельства зверств оккупантов в Эстонии – все это стало содержанием соответствующего мультимедийного исторического раздела «Таллинская освободительная…», появившегося на сайте Минобороны РФ.

Освобождение столицы Эстонии, как и всей республики, было частью Прибалтийской стратегической наступательной, в ходе которой немецкие войска были изгнаны и из этой республики, и из Латвии и Литвы.

- Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям, - говорится в одном из отправленных в ходе проведения операции донесений в Москву. - Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты.

При этом, приводятся конкретные случаи, когда местное население, рискуя жизнью, помогало красноармейцам, как, например, это случилось в деревне Пилка, где местная крестьянка спрятала в подвале от прорвавшейся группы немцев трех красноармейцев. И не выдала их даже после того, как гитлеровцы расстреляли хозяина дома.

Хотя в ходе непосредственно Таллинской наступательной операции Красная армия не понесла значительных потерь (всего погибли около 6400 солдат и офицеров РККА), это была отнюдь не какая-то прогулка. Потери немецких войск составили более 30 тысяч убитыми и свыше 15 тысяч пленными. Потрясающее соотношение, если учесть, что вермахт оборонялся, а Красная армия наступала. Советские летчики, танкисты, пехотинцы и моряки совершали беспримерные подвиги, не щадя своей жизни. Кстати говоря, в освобождении Таллина и всей Эстонии принимали участие и части, сформированные в Красной армии из уроженцев республики, которым даже были присвоены почетные наименования «Таллинские». Как, например, 8-му эстонскому стрелковому корпусу и 7-й эстонской стрелковой дивизии. Всего же орденами за эту операцию были награждены свыше 50 частей и соединений Красной армии.

Что же касается нынешних попыток эстонских властей выставить претензии и счета Москве, то на них уже максимально компетентно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии, - заявила она в ответ на выступление Урмаса Рейнсалу. К тому же, если вкратце охарактеризовать позицию нашего МИДа, все высказываемые претензии ничтожны по сути, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, ввод войск и вхождение их в Советский Союз проходили на договорной основе, с чем были согласны и сами власти этих республик. К тому же, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза действовали национальные органы власти. Так что слово «оккупация» они могут применять исключительно по отношению к гитлеровской Германии.