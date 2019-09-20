Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-20T16:58:44+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "юридически ничтожными" претензии Эстонии по поводу "советской оккупации".

Дело в том, что глава МИД республики Урмас Рейнсалу ранее заявил о праве Таллина требовать от Москвы компенсации за некий ущерб, нанесенный балтийской стране во времена СССР.

Захарова же напомнила, что подобные высказывания носят сезонный характер, и, будучи министром юстиции в прошлом году, дипломат уже пытался добиться от России выплаты около 1,2 миллиарда евро наравне с Латвией. В Литве этот марш тогда не поддержали, а в самой Эстонии дезавуировали - правительство отказалось выдвигать претензии.

"Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - цитирует РИА Новости Захарову.

Сайт kp.ru писал, что Эстония требует от России не только денег, но и территории. Политики небольшой прибалтийской страны хотят заполучить 20 километров земли в Кингисеппском районе Ленинградской области и крупный "кусок" под Псковом, а все потому, что они находились в собственности республики каких-то 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU