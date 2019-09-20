2019-09-20T13:53:29+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках стартовало женское шоу с призом в полмиллиона рублей

Чтобы выиграть денежный приз и титул, домохозяйкам нужно пройти ряд испытаний
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Шоу «Лига домохозяек» — викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Фото: предоставлено организаторамиШоу «Лига домохозяек» — викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Фото: предоставлено организаторами
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В социальной сети Одноклассники прошла премьера шоу «Лига домохозяек» — викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей. Ведущей передачи стала Светлана Пермякова, российская актриса театра и кино, участница команды КВН «Парма», саундтрек к шоу записал Ярослав Сумишевский.

Главный приз в викторине — 500 000 рублей. Именно такую сумму получит победительница шоу вместе с титулом лучшей домохозяйки страны. Кастинг в «Лигу домохозяек» проходил на разных в площадках, в том числе в Одноклассниках. Из нескольких сотен претенденток из разных регионов России были выбраны 27 участниц со всей России.

Чтобы выиграть денежный приз и титул, домохозяйкам нужно пройти ряд испытаний, среди которых викторина и практическое задание. В первом выпуске шоу участницы показывали знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. В практическом задании домохозяйки соревновались в мытье посуды на скорость. Премьера «Лиги домохозяек» вызвала интерес у пользователей ОК, выпуск собрал около 3 миллионов просмотров.

Шоу «Лига домохозяек» будет выходить каждый понедельник и четверг в 19:00 по московскому времени до ноября 2019 года, а после – по понедельникам в 19:00. Финал шоу пройдет в декабре этого года.

Одноклассники каждый сезон пополняют линейку собственного контента. В апреле 2019 года в ОК состоялась премьера кулинарного шоу о еде и отношениях «Мужчина моей еды», в котором три участницы демонстрируют кулинарные таланты перед главным героем. Особенность онлайн-шоу в ОК — максимальная вовлеченность пользователей соцсети. Во время просмотра они делятся друг с другом эмоциями от просмотра в онлайн-чате. Так, шоу «ОК на связи!» в среднем собирает более 2000 комментариев во время прямого эфира: пользователи оставляют комментарий к видео каждые 2 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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