Сергей Степашин - об освобождении актера Устинова: Правоохранители исправили свою ошибку. А Павел пусть лучше играет на сцене и вспоминает службу в Росгвардии

- Сергей Вадимович, суд освободил Павла Устинова сегодня с подпиской о невыезде. Как бы вы это прокомментировали?

- Я приветствую это решение. Потому что надо, конечно, досконально разбираться в подобного рода действиях, которые произошли. И то, что я наблюдал по видео, говорит о том, что нужно проводить более качественные следственные действия. Да и постоянный обвинительный уклон, конечно, - это тоже не та судебная практика, которую можно приветствовать.

- Не обязательно было для проведения этих следственных действий человека держать за решеткой?

- Конечно. Безусловно. Ты знаешь, это моя позиция была всегда, когда я еще и был министром внутренних дел.

- И когда министром юстиции, что главное – это неотвратимость наказания. Тем более, что у нас очень много народу сидят в СИЗО.

- Совершенно верно. И могут сидеть без всяких сроков. Это тоже очень плохо.

- Дальше ваш прогноз какой может быть? Как наша правоохранительная система может усовершенствовать свою работу? С Голуновым мы ситуацию с вами комментировали, теперь вот с - Устиновым.

- Коротко скажу. Если человек не виновен, он должен быть на свободе. И комментировать здесь нечего.

- То есть - наша правоохранительная система, где вы много работали, и плодотворно, должна из этого сделать какие-то выводы?

- Безусловно.

- Это ошибка или нет, как вы считаете?

- Я думаю, да. Решили, видимо, подыграть немножко гвардейцам. Я сам понимаю, сам же служил во внутренних войсках, знаю эти вещи. Надо более тщательно разбираться и не поддаваться эмоциям в этой истории.

- И ошибки исправлять вовремя.

- Конечно.

- Пусть Павел играет на сцене?

- Пусть играет на сцене, совершенно верно. И вспоминает свою службу в Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733281" frameborder="0"></iframe> Сергей Степашин - об освобождении актера Устинова.Александр ГАМОВ

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