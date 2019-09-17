Кто превращает «дело артиста Устинова» в новое «дело Голунова»

В интеллигенткой тусовке Москвы заговорили о «новом деле Голунова». Артисты столичных театров после спектаклей, раскланявшись, призывают зрителей поддержать своего коллегу - некоего Павла Устинова. Залы встают, растроганные такой солидарностью, аплодируют... Другие артисты просто записывают интернет-ролики в поддержку Устинова.

Кто же он такой? Что за «новый Голунов»?

Устинов — молодой артист. Его задержали росгвардейцы на несанкционированном митинге 3 августа. А обвиняется он в том, что при его задержании один из силовиков вывихнул плечо. Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.

Казалось, это история — одна из цепи приговоров тем, кто координировал летние уличные протесты в Москве и угрожал силовикам. Как и дело блогера Синицы, призывавшего убивать детей росгвардейцев. Как история с мужчиной, бросившего в полицейских урну...

А артисты устроили флеш-мобы чисто из чувства корпоративной солидарности. Их можно понять. Но и пострадавшего при исполнении росгвардейца — тоже.

Для очистки совести мы посмотрели видео задержания того самого Устинова.

Посмотрели и обалдели.

Вот стоит у метро молодой человек, говорит по телефону. Не выкрикивает лозунги, не держит плакатов. Просто разговаривает. Внезапно к нему подбегает сцепка из четырех силовиков. Двое бойцов хватают Павла, он вырывается и пытается убежать. Но через пару метров его нагоняют и роняют на землю. Бьют дубинокой, чтобы не рыпался и заламывают руки. Уводят в автозак.

А за что тут отправлять на 3,5 года в тюрьму?

Стали разбираться, кто же такой Павел Устинов.

Может, он завзятый бузотер и координировал несанкционированный митинг? Или провинился еще в чем-то?

Ему 23 года. Из Красноярского края переехал в Подмосковье. Пятый ребенок в семье. Артист театра имени Райкина. Служил во внутренних войсках. Занимается спортом. То есть, понятно, почему он смог выскользнуть из «объятий» двух росгвардейцев и лишь вчетвером его смогли скрутить.

Мама, сестра и невестка Устинова уверяют, что вся их семья вне политики — не интересуются ни выборами, ни митингами.

Тогда почему задержали именно его? Что он делал рядом с несанкционированным митингом, если не интересуется политикой? Мы попытались провести свое мини-расследование этой скандальной истории.

Павел Устинов договаривался о встрече с другом по телефону

1. Почему задержали?

Тут объяснил сам пострадавший сержант Александр Лягин. Уже старший сержант. Получил повышение.

- При исполнении должностных полномочий услышал и заметил скандирование лозунгов, попытался пресечь, ощутил, как что-то щелкнуло в плече, - сказал силовик в Тверском суде Москвы.

Также судья заявил, что «Устинов 3 августа на несогласованной акции протеста оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу.

- Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить спецсредствами, я не сопротивлялся ни разу, - ответил на это актер. С обвинением он не согласился.

2. Что делал на несанкционированном митинге?

Парень объясняет, что должен был встретиться с другом по работе.

- Они договаривались там встретиться с его другом Султаном, - рассказала «КП» сестра актера Юлия Устинова. - Хотели поговорить о работе. Султан отказался прийти в суд и отказывается говорить с журналистами. В тот день Султан пытался позвонить Павлику и перенести встречу, когда увидел, что там твориться. Но не успел. Султан и сам отсидел двое суток и отделался штрафом.

Но как все это можно проверить? Что актер не занимался политикой и рядом с митингом оказался случайно.

Только исследованием его страницы в соцсетях и изучением его переписки и звонков.

Сначала страница друга актера. Вот он - 30-летний Султан Зак. Накаченный, более-менее популярный блогер. Фотографируется со звездами YouTube — Николаем Соболевым и лидером проекта «Лев против». Бывал гостем на телепрограмме Андрея Малахова. Снимал разоблачительные ролики про Диану Шурыгину. В общем, хайповал на громких темах. И, вероятно, не хочет пачкаться в «деле Устинова».

Сестра Павла прислала «Комсомолке» голосовые сообщения «Вконтакте», которые Султан отправлял Павлу. Их ребята записывали друг другу 3 августа в 12:30 (то есть, за полтора часа до митинга):

- Брат, мне, короче, нужно будет с тобой встретиться. Чтобы по поводу работы поговорить. Есть одна работа. Типа охраны. 8 дней — 40 тысяч, - говорит, предполагаемо, Султан.

- Не, братишка, не смогу. Может быть, часа через два, - отвечает, вероятно, Павел.

Мы попросили у сестры актера и скриншоты созвонов Павла и Султана в тот день. Первый звонок был 3 августа в 14:30. Второй в 15:14. Третий в 15:44 — этот вызов Павел уже сбросил. К этой минуте он был задержан силовиками (по данным сестры, примерно в 15:30).

Из-за отсутствия свидетеля Султана, в суд эти данные передать не получилось.

Так же они отправляли голосовые сообщения за несколько часов до задержания

3. Был ли артист политическим активистом?

Теперь открываем страницу Павла Устинова «Вконтакте». Подписан на группы со смешными картинками, истории про театр, бизнес-уроки от разных тренеров и экспертов. Смотрим видеозаписи: ролики из спортзала, видео его друга Султана и разные приколы.

На страницах мамы и сестры Павла тоже ни слова о политике. Теперь, после ареста сына и брата, их записи наполнены призывами его отпустить.

- Павлик аполитичный. Он не интересовался ничем таким, - рассказала Юлия Устинова. - Сейчас он держится. Родители в ужасе, но тоже не опускают руки. Мы надеемся на справедливость.

P.S.

«ТУТ ДЕЛО В СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Но никакое расследование не поможет найти ответ на главный вопрос: почему такой большой срок? Ну, отсидит артист 3,5 года. Тюрьма пойдет ему на пользу? Нет же. Или сломает, или обозлит, а, может, и превратит действительно в оппозиционера.

Зачем ломать жизнь человеку, который просто говорил по телефону у метро? Потому что оказался не в то время не в том месте? Но за это не дают 3,5 года даже если артист понимал, что попал на митинг и не ушел подальше. За вывихнутое плечо росгвардейца? Но он на него не нападал. В рукопашную не вступал. Просто инстинктивно попытался вырваться и убежать... За что удары дубинкой уже получил... И больше месяца уже отсидел...

Вот что написала про эту историю главред RT Маргарита Симоньян:

«По поводу Устинова я имею повторить дословно то, что писала по поводу Голунова. Тут дело не в солидарности. Тут дело в справедливости. Несправедливость - вот что разрушает государства.

И если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить.

И еще. Меня третий день спрашивают, почему «мы» защищаем «их», тогда как «они» - «нас» только травят или, в лучшем случае, молчат. Потому что нет никаких «мы» и «они». Есть хорошие люди, а есть заблудшие овцы. С кейсом Голунова, напоминаю, в итоге разобрались по справедливости.»

КОМПЕТЕНТНО

Кто отдает команду "задерживай этого"

Александр Бойко:

Просматривая видео задержания Павла Устинова, можно заметить, как сразу четверо росгвардейцев резко меняют траекторию движения и задерживают актера, который разговаривал в этот момент по телефону. Как так получилось, что они решили задержать именно его?

- Что же все набросились на Росгвардию, - удивляется источник "КП" в правоохранительных службах. - На подобных несанкционированных митингах работают абсолютно все силовые ведомства. Представители их находятся не на митинге, а в оперативном штабе, который может находиться рядом в неприметном автобусе, или за несколько километров, в ситуационном центре. А на месте распоряжения штабистов выполняют рядовые сотрудники: полиции, Росгвардии, люди из спецслужб в штатском, в небе снуют беспилотники, которые могут блокировать связь, прослушивать разговоры, копировать и читать ваши сообщения и даже делать рассылку.

Программное обеспечение беспилотника может выделять на съемке толпы тех, кто поддерживает связь с одним или несколькими участниками митинга. Сотрудникам штаба остается проанализировать массив информации и указать бойцам по рации на подозреваемых. Именно они отдают команду на задержание.