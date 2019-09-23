Что стало причиной банкротства крупнейшей в мире туркомпании

«Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука...» - о британской турфирме Thomas Cook со 178-летней историей писал еще в начале прошлого века Самуил Маршак в стихотворении «Мистер Твитер». Но сегодня все поездки клиентов Thomas Cook и рейсы ее авиакомпании отменены, а офисные центры в 16 странах мира закрыты. В британской компании введено внешнее управление.

- То, что нам не удалось добиться успеха, вызывает глубокое сожаление у меня и всего совета директоров. Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет, - заявил глава туркомпании Питер Фанкхауер.

На момент закрытия в штате фирмы насчитывалось 22 тысячи сотрудников. Сейчас на отдыхе за границей находится около 600 тысяч клиентов, из них 150 тысяч британцы. Как заявили в Управлении гражданской авиации Британии в течение ближайших двух недель подданные королевства будут возвращены домой. Эта будет уникальная операция, последний раз Соединенное Королевство эвакуировало своих граждан тысячами из Европы во время Второй мировой войны.

Напуганные новостями о закрытии клиенты Thomas Cook штурмуют аэропорты, пытаясь понять, как они смогут вернуться домой. В интернете уже появилась петиция в поддержку турфирмы. Ее авторы просят правительство Британии оказать финансовую помощь крупнейшей и старейшей турфирме.

Компания была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, родоначальником организованного туризма. Поначалу фирма занималась железнодорожными экскурсиями, а позднее разрослась: обзавелась собственной авиакомпанией (у нее 100 самолетов), 186 отелями по всему миру и круизными лайнерами. В год компания обслуживала около 19 млн человек.

В последнее время у Thomas Cook начались финансовые трудности. Рентабельность сократилась в 1,5 раза. Причины назывались разные — в том числе и жесткая конкуренция со стороны небольших онлайн-турагентств и авиакомпаний-лоукостеров.

Спасти турфирму могла бы сделка с китайской инвесткомпанией Fosun, которая уже является крупнейшим акционером Thomas Cook (владеет 18% акций). Китайцы собирались увеличить свою долю в британском бизнесе на 900 млн фунтов стерлингов. Но банки-кредиторы потребовали от Fosun привлечь еще дополнительно 200 млн фунтов, чем поставили заключение сделки под вопрос. Руководство Thomas Cook пыталось найти компромисс, обращалось за финансовой помощью к государству, но британские власти отказали и переговоры с китайцами провалились. Именно после этого британская туркомпания объявила о ликвидации.

- На закрытие Thomas Cook повлиял целый комплекс причин, - говорит «КП» источник в Ростуризме. - Туроператор является владельцем гостиниц и самолетов, и в случае, если загрузка этой инфраструктуры ниже 30%, тогда доходность не покрывает расходы на содержание всей этой собственности. Еще одна причина краха - резкий рост процента самостоятельного туризма. Сейчас это характерно для Европы и США.

Плюс ошибки менеджмента. В 2007 году Thomas Cook купила британскую компанию MyTravel Group (продавала пакетные туры). Но эта фирма оказалась убыточной. Thomas Cook пыталась списать долг, но безуспешно. Чтобы покрыть убытки, англичане пригласили китайского инвестора.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Туристы штурмуют аэропорты

Напуганные новостями о закрытии клиенты Thomas Cook штурмуют аэропорты, пытаясь понять, как они смогут вернуться домой.

Хаос царит в аэропортах на Майорке и в Тунисе. Там клиенты Thomas Cook жалуются на отмену своих рейсов. Ожидается, что они все-таки смогут вернуться в Британию, но только в Манчестер или Бирмингем вместо Глазго и Лондона.

- Это трагедия. Мы много лет бронируем через эту компанию отдых. Мои родители сейчас улетели через них во Флориду. Что с ними будет и как они будут возвращаться, я не знаю, - пишут в соцсетях пользователи.

- Мой обратный билет не был застрахован. Я не знаю, как это произошло, но из-за этого я не могу вернуться домой. Максимум на что я могу претендовать — это вернуть мне деньги за обратный билет, но их мне не хватит на покупку нового билета, - сетуют клиенты турфирмы.

Из-за краха Thomas Cook сорвалась свадьба британцев Лейтон Роше и Натали Уэллс. Билеты молодоженов и гостей в Грецию сгорели, и свадебную церемонию пришлось отменить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как банкротство “Томаса Кука” скажется на российских туристах

Эксперты видят три варианта развития событий (подробности)