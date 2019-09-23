Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на работу «Интурсита» и «Библио-Глобуса»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-23T13:55:36+03:00

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Российские компании, входящие в состав туристического оператора Thomas Cook, продолжат работу. В понедельник 23 сентября представители старейшей в мире утристической компании заявили о прекращении деятельности. За границей в разных странах остались около 150 тысяч клиентов разорившегося турагентства. Туристов предупредили, что вылет в назначенный день не состоится – сейчас власти Великобритании прорабатывают вопрос, каким образом возвращать людей с курортов.

«Дочерние» предприятия Thomas Cook есть во всем мире. В России это – «Интурист» и «Библио Глобус». Информация об банкротстве туроператора на их работу не повлияет:

- Они самостоятельные совершенно юридические лица, у них самостоятельный бизнес, самостоятельный контрактинг. Они напрямую сами работали с курортами и авиакомпания, не через Thomas Cook. И у них даже принимающие компании другие, не те, с которыми работает Thomas Cook, - объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ее слова приводит «ТАСС».

ИСТОЧНИК KP.RU