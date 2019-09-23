Как банкротство “Томаса Кука” скажется на российских туристах

Рухнувший британский туроператор “Томас Кук” владееет двумя российскими компаниями - “Интурист” и “Библио Глобус”. Какая судьба ждет наших отпускников? Тех, кто купил там туры или только собирался?

На крах британского туроператора “Томас Кук” можно было бы смотреть как на драму в стиле “Титаника”: на дно идет настоящий мастодонт туристического рынка, старейший туроператор мира. Но просто наблюдать, увы, не выйдет. Банкротство “Томаса Кука” может коснуться и тысяч российских туристов.

С 2011 года британский туроператор владеет нашим “Интуристом”, а в 2019 году купил “Библио-Глобус”, еще одну крупную российскую туркомпанию. Если они повторят судьбу “Томаса Кука”, то громкие крахи “Натали Турс”, “Южного Креста” и “Ланты” покажутся цветочками.

ОФИЦИАЛЬНО ВСЕ ХОРОШО

В понедельник, 23 сентября, обе российские “дочки” Thomas Cook выступили с одинаково оптимистичными заявлениями:

“ИНТУРИСТ”

“Туроператор «Интурист» является операционно и юридически самостоятельной компанией и продолжит свою деятельность в плановом режиме. Туроператор «Интурист» осуществляет собственный контрактинг отелей, имеет собственные финансовые гарантии и собственную перевозку. Это означает, что компания продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнерами.

В настоящий момент все вылеты и возвраты туристов на чартерных и регулярных рейсах российской компании осуществляются в плановом режиме. Вылетевших туристов планово размещают в гостиницах и на курортах. Отмены запланированных рейсов нет. Планы по зимней полетной программе по всем заявленным направлениям остаются в силе”.

- Все наши планы остаются в силе, мы продолжим в зимнем сезоне возить отпускников на чартерных рейсах в Анталью, в Стамбул, в Италию, Израиль, Эмираты. “Интурист” является одним из крупнейших операторов по горнолыжному отдыху, зимой 2019\20 по-прежнему будем отправлять туристов в Австрию, Францию, Болгарию и Италию, - заверила “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

“БИБЛИО-ГЛОБУС”

“Все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта принял на себя российский туроператор ООО «Туроператор БГ». ...Банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность ООО «Туроператор БГ», так как деятельность данного юридического лица ...в соответствии с российским законодательством в сфере туризма вне влияния Thomas Cook, ... все взаиморасчеты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полетная программа подконтрольна только партнерам «Туроператор БГ»”.

В АЭРОПОРТАХ И НА КУРОРТАХ У РОССИЯН ПРОБЛЕМ НЕТ

В реальности пока тоже все тихо и спокойно. Чартеры с клиентами “Интуриста” и “Библио-Глобуса” в понедельник взмывали в небо и летели к морю. Тревожных новостей с курортов – мол, из отеля выселяют, денег требуют – тоже нет.

Уточню: жалоб нет именно от российских туристов. С британскими все печальнее. Тунисский отель англичан едва ли не заложники взял за долги “Томаса Кука”, 300 человек застряли в аэропорту из Антальи. В Анталье создан кризисный центр под руководством губернатора провинции. А Министерство культуры и туризма Турции запретило отелям обижать клиентов Thomas Cook: «Если отели потребуют от гостей плату за проживание или предпримут попытку выселить их, то против них «будут приняты правовые меры», - говорится в заявлении министерства.

Действительно, оба наших туроператора – независимые юридические лица, входят в Единый реестр туроператоров, имеют все положенные по российским законам финансовые гарантии. Пока они не нужны, но на всякий случай имеем ввиду.

Но и путешественники наши - народ пуганый. Обжегшись на скандалах с банкротствами туроператоров, в обещания не верят. Те, кто в эти дни собрался за путевкой в Эмираты, погреться на солнце осенью, или уже присмотрел горнолыжный тур, сейчас семь раз отмерят, прежде чем отдавать деньги “Интуристу” и “Библио Глобусу”.

Хотя, казалось бы, если уж и есть что-то надежное в нашем туризме – то это как раз “Интурист”. И в советское время работал, перестройку пережил, и девяностые, и все валютные и экономические кризисы. Да, но и “Томасу Куку” было почти 180 лет, и тоже казалось, что уж он-то выдержит и выплывет.

Впрочем, вполне возможно, что его крах российских туристов действительно не коснется. Аргументы?

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Эксперты туристического бизнеса бурно обсуждают варианты развития событий. Вот главные версии:

Российские компании перекупят

Имущество банкрота, то есть “Томаса Кука”, будут распродавать. “Интурист” наверняка кто-нибудь купит. Кто? Возможно, другой западный гигант, вроде TUI.

Будет создан государственный туроператор

А может, купит российская компания, причем с государственным капиталом. “Сбербанк”, например. Давно ведь уже то один, то другой чиновник двигает идею о создании национального туроператора. Чем не повод? “Интурист” таким уже был при СССР.

Не будет доверия – не станет клиентов

Пессимистический сценарий: да, банкротство “Томаса Кука” не влияет на наших туроператоров напрямую. Но доверие клиентов и партнеров они потеряют. Туристы не будут покупать путевки, принимающие компании и отели станут жестче по части оплат и предоплат. Не факт, что “Интурист” и “Библио-Глобус” этот кризис доверия выдержат.

Разные судьбы

Судьба “Интуриста” и “Библио-Глобуса” может сложиться по-разному. При этом одни эксперты ставят на “Интурист” (компанию с такой историей и репутацией точно не бросят, купят или поддержат, или сам справится), другие – на “Библио-Глобус” (ибо его “Томас Кук” еще и купить толком не успел, только сделку заключили). А может, и у обеих все будет хорошо.