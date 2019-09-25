Менеджеры по счастью сотрудников

Чтобы привлечь на работу в компанию талантливых специалистов ИТ-сферы, можно разместить вакансию на рекрутинговом сайте и ждать резюме. А можно устроить конкурс и предложить соискателям хакнуть городской фонтан и запрограммировать его на самую сложную и красивую композицию. Авторы этой идеи – сотрудники отдела внутренних коммуникаций крупной компании. И это – только один из примеров того, насколько неожиданными и креативными могут быть проекты внутрикомов.

Быть специалистом по внутренним коммуникациям - вызов и ответственность. Сначала тебя воспринимают массовиком-затейником, который из кожи вон лезет, чтобы коллегам было приятно приходить на работу. Но проходит время – и сотрудники компании действительно начинают чувствовать себя в офисе в «своей тарелке».

Таких специалистов в последнее время все чаще называют «менеджерами по счастью сотрудников». В их ведении - создание единой информационной среды и внутренних каналов коммуникаций (корпоративные медиа, интранет, социальные сети), построение корпоративной культуры, нематериальная мотивация. Да, еще, конечно, корпоративные мероприятия, менеджмент внутреннего бренда работодателя, образовательные программы и развитие талантов, волонтерские программы, работа с амбассадорами и инфлюенцерами.

Таких специалистов в последнее время все чаще называют «менеджерами по счастью сотрудников». Фото: предоставлено организаторами.

Во многих отраслях российской экономики сегодня – реальный дефицит квалифицированных кадров, нешуточная конкуренция за них, так называемый индекс лояльности сотрудника становится ключевым для бизнеса. И функция внутренних коммуникаций в этой связи приобретает новое звучание.

Спрос должен рождать предложение. Именно поэтому открываются новые специальности на факультетах классических вузов, обучающих коммуникациям, появляются новые школы и курсы. Важно развитие профессионального комьюнити, образовательных мероприятий, специализированных площадок, где можно познакомиться с успешными кейсами компаний в построении внутренних коммуникаций, узнать о российских и международных трендах в этой сфере, получить экспертную оценку и поддержку коллег по отрасли.

Одно из таких мероприятий – конференция «InterComm 2019.Новая архитектура внутрикорпоративных коммуникаций», которая пройдет в Москве 10 октября. Ключевой тематический фокус конференции – тренд на кастомизацию. Сегодня специалистам по внутренним коммуникациям приходится работать с разными поколениями сотрудников, выращивать «амбассадоров бренда» из молчунов и интровертов, формировать единое информационное пространство в компаниях с различной корпоративной культурой, учитывать все тонкости diversity и непростые ситуации, которые компании переживают в период цифровой, инфраструктурной и других типов трансформаций. Об этом на конференции будут рассуждать, дискутировать, делиться опытом эксперты коммуникационной индустрии, менеджеры-практики крупнейших российских компаний, спикеры, представляющие лучшие кейсы в области менеджмента бренда работодателя. Пожалуй, такой концентрации «менеджеров по счастью сотрудников» в едином пространстве больше вы не найдете нигде!

Информация о мероприятии:

Конференция InterComm 2019 «Новая архитектура внутрикорпоративных коммуникаций: тренд на кастомизацию» состоится 10 октября с 9:00 до 21:30 в Москве, JuggerHall, ул. Рочдельская, 15, стр. 30. Регистрация уже открыта.