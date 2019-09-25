СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-25T11:52:20+03:00

Зеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давление Фото: REUTERS

Этому человеку всего шесть лет [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него, как на лидера независимой страны, может давить только один человек.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», - так украинский лидер прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее американские СМИ писали, что глава Белого дома убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позже, Трамп сообщил, что Вашингтон получили разрешение от Украины на обнародование стенограммы разговора. По словам американского лидера, будет представлена полная версия беседы «без каких-либо искажений», и все увидят, что общение было «дружеским» и без какого-либо давления.

Зеленский заявил, что есть только один человек, который может на него давить.

ИСТОЧНИК KP.RU