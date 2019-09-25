Зеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него, как на лидера независимой страны, может давить только один человек.
«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», - так украинский лидер прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Ранее американские СМИ писали, что глава Белого дома убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позже, Трамп сообщил, что Вашингтон получили разрешение от Украины на обнародование стенограммы разговора. По словам американского лидера, будет представлена полная версия беседы «без каких-либо искажений», и все увидят, что общение было «дружеским» и без какого-либо давления.
Зеленский заявил, что есть только один человек, который может на него давить.
ИСТОЧНИК KP.RU