2019-09-25T11:52:20+03:00
В мире

Зеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давление

Этому человеку всего шесть лет [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давлениеЗеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давлениеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него, как на лидера независимой страны, может давить только один человек.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», - так украинский лидер прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее американские СМИ писали, что глава Белого дома убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позже, Трамп сообщил, что Вашингтон получили разрешение от Украины на обнародование стенограммы разговора. По словам американского лидера, будет представлена полная версия беседы «без каких-либо искажений», и все увидят, что общение было «дружеским» и без какого-либо давления.

Зеленский заявил, что есть только один человек, который может на него давить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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