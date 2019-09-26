В Нью-Йорке прошла серия акций в защиту удерживаемой в Кувейте россиянки

На полях продолжающейся в Нью-Йорке т.н. высокой недели очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла серия акций в защиту удерживаемой кувейтскими властями гражданки Российской Федерации Марии Лазаревой.

О своей позиции, способах поддержки россиянки правозащитникам и журналистам рассказали один из самых влиятельных в Европе юристов, жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, Шэри Блэр, голливудская актриса Эмбер Хёрд, сын президента США Джорджа Буша-ст., Нейл Буш.

Акции совпали с днем, на который пришлось выступления с трибуны Генассамблеи главы кувейтской делегации – премьер-министра Кувейта Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха.

Примечательно, что эмир Кувейта, являющийся главой государства, также находится сейчас в США. Планировалось, что после первой части рабочего визита, предполагавшей встречу с президентом США Дональдом Трампом, 90-летний Сабах аль-Ахмед ас-Сабах отправится в Нью-Йорк, где примет участие в высокой неделе. Однако эмир Кувейта был госпитализирован в одну из американских клиник. В результате Кувейт на высокой неделе ГА ООН представляла делегация во главе с премьер-министром страны.

По окончанию выступления кувейтского премьера окружили журналисты, многих из которых интересовала судьба Марии Лазаревой и его оценка продолжающегося, систематического нарушения ее прав. Вероятно, рассчитывая на то, что в Нью-Йорке мировые СМИ будут задавать вопросы исключительно о месте и роли Кувейта в мировой геополитике, ошеломленный премьер покинул штаб-квартиру ООН, проигнорировав всяческое общение с прессой.

В настоящий момент Лазарева, ранее приговоренная кувейтским судом к 10 годам каторжных работ и проведшая в тюрьме более 400 дней, отпущена под залог. Несмотря на то, что в итоге кувейтские судьи решили, что Лазарева невиновна, суды других инстанций продолжают рассматривать дела, к которым она якобы может иметь отношение, всячески затягивая процесс и запрещая россиянке покидать Кувейт.