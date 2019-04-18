Точка невозврата: чем грозит Кувейту осуждение Марии Лазаревой

В защите россиянки участвует МИД РФ, а теперь еще и самые известные семьи России, Великобритании и США — Нил Буш, Шери Блэр и дочь Ельцина Татьяна Юмашева. Американские журналисты и юристы призывают Трампа ввести санкции против Кувейта.

«Дело Марши (Марии) Лазаревой» (так окрестили в международной прессе то, что происходит сейчас в маленькой ближневосточной стране) приобретает политический аспект. Когда в мире нарастают русофобские настроения, Кувейт — страна - сателлит США - видимо, в угоду каких-то своих меркантильных целей вдруг затевает громкий уголовный процесс против россиянки Марии Лазаревой.

- Она не убийца, не воровка. Она - талантливый и давно зарекомендовавший себя руководитель инвестиционных фондов. Ее знает и любит весь бизнес и политический истеблишмент Ближнего Востока, России, США и многих других стран. - рассказал «КП» официальный представитель Лазаревой, советник главы Торгово-промышленной палаты Москвы Александр Сидоров. - И тут вдруг такое беззаконие. Первые несколько месяцев после ареста происходило вообще непонятно что. К ней не могли попасть ни адвокаты, ни представители посольства РФ. При этом Лазаревой приносили какие-то документы на арабском и требовали подписать. Но она выстояла. Теперь, спустя время очевидно всем — все происходящее чистая фальсификация.

«КП» уже писала о «деле Лазаревой». Спустя два месяца после первой публикации в этой истории появились новые обстоятельства.

История фальсификаций:

45-летняя Лазарева - выпускница МГУ и престижной Уортонской школы бизнеса - более 12 лет живет и работает в Кувейте. «Белая женщина» в арабском мире, управляющий партнер кувейтского инвестиционного фонда KGL Investments (KGLI) с оборотом выше $1 млрд. Да еще и россиянка. Мария всегда была на виду. Общалась и работала с самими высокими чинами и членами королевской семьи Кувейта.

Но в 2017 году против Марии заводят сначала одно дело — якобы за невыполнение госконтракта (заказчик Кувейтская портовая администрация) по проектированию и стратегии развития крупного транспортного хаба. При том, что контракт не только выполнен, но и принес весомую прибыль всем кувейтским инвесторам. Суд ничего этого не принял к рассмотрению, а выслушав одного - единственного свидетеля обвинения вынес приговор - 10 лет тюрьмы. Для всех это был шок — самый строгий приговор для женщины в Кувейте за последние годы. Единственная европейка во всей тюрьме.

А после, пока идут апелляции было открыто и второе дело! Интересно, что и основной свидетель и прокурор и даже судья — те же. А обвинения еще более несуразные. Якобы Лазарева украла деньги инвесторов при проектировании другого хаба на Филиппинах. А в их числе значится та самая госкорпорация - Кувейтская портовая администрация, да еще и Пенсионный фонд. Но деньги — 500 миллионов долларов — никуда не делись. О чем, собственно, было известно обвинению с самого начала. Генпрокурор сам лично вынес постановление об аресте этих средств, не дав Марии рассчитаться с инвесторами. Грубо говоря, полицейские забрали кошелек с деньгами, и сказали что его как бы нет. Вот такой абсурд.

Без вины виноватая

Теперь очевидно всем — и первое и второе обвинения сфабрикованы «от» и «до».

- Я был на судах, видел и слышал этот абсурд. Против всех международных договоренностей о защите инвестиций. С дикими нарушениями, без переводчика и права на достойную защиту и возможность представить свои доказательства Мария получает огромный срок - продолжает Сидоров. - А теперь ее ждет и второй тоже судя по всему не маленький. При этом сейчас в арбитражном (гражданском) суде юристам KGLI удается доказать — контракт полностью (!) выполнен, а заказчик — Кувейтская портовая

администрация — еще и остался по нему должен около 3 миллионов долларов. Но все это как будто никого в уголовном суде не интересует. Что касается второго дела — 5 марта 2019 все до одного инвесторы, в том числе и сторона обвинения — Кувейтская портовая администрация и Пенсионный фонд Кувейта — получили свои деньги. Да еще и с 200%

прибылью. Но суды по уголовке идут и идут. Как-будто этих фактов нет. Украла и все. Что она украла, если средства на счетах у всех партнеров?

Тяжелая артиллерия за русскую женщину

4 марта 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин следит за делом Лазаревой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так же знает нюансы произошедшего. На встрече со своим кувейтским коллегой Сабах Аль-Халед Ас-Сабахом 6 марта 2019 он поднял вопрос дела Лазаревой.

- Нами была выражена надежда, что будут обеспечены все её (Лазаревой — ред.) законные права, в том числе те, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт. Я такую просьбу передал, и мне показалось, что эта просьба была услышана, - рассказал Лавров журналистам после встречи.

Но, похоже, что не услышана, раз она еще в тюрьме.

... Обсуждалось «Дело Лазаревой» и в кулуарах Российско- арабского форума в Москве. Свою поддержку обещала оказать руководитель фонда Ельцина, его дочь Татьяна Юмашева. Она направила письмо официальным властям Кувейта.

Заинтересовала история и американскую общественность. В журнале Forbs была опубликована статья известного колумниста Эндрю Кэйва (когда-то он брал интервью у Лазаревой и включил историю ее успеха в одну из своих книг о бизнесе). Тем более что в рамках второго уголовного дела по вине Генпрокуратуры Кувейта едва не лишились своих денег и американские инвесторы, что им сильно не понравилось. «То, что известная бизнес-леди с идеальной репутацией в большом бизнесе оказалась в тюрьме, в крошечной камере с уголовниками и убийцами возмутило весь истеблишмент. - Пишет американский колумнист. - Теперь в числе юридических консультантов Марии Лазаревой сын 44 президента США Нил Буш, специалист по правам человека и супруга бывшего премьера Великобритании Шери Блэр, бывший глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Сэр Джон Скарлетт, экс-директор ФБР США Луис Фри и другие. Все эти незаурядные личности уже побывали в Кувейте и высказали свои пожелания немедленно освободить госпожу Лазареву. Параллельно, заручившись поддержкой 7 конгрессменов США, ими обсуждается возможность включения 5 государственных лиц Кувейта, причастных к делу Лазаревой, в Акт Магницкого».

Кувейтские бизнесмены и чиновники могу попасть под санкции

То есть, возможно в ближайшем будущем им будет не только запрещен въезд в США, но и арестована вся недвижимость в Штатах и других странах.

- Дело Марии Лазаревой уже вышло далеко за пределы Ближнего Востока. О несправедливости, происходящей прямо сейчас говорят в самых высоких кругах. - Подчеркивает Глава Московской Торгово-промышленной Палаты Владимир Платонов. - Нарушены регламенты комиссии ООН по праву международной торговли. Нарушены Соглашения между РФ и Кувейтом о поощрении и взаимной защите инвестиций. Все это не может не остаться безнаказанным.

Стыдно говорить сыну, что мама в тюрьме

Большие деньги и большой бизнес все это ничто по сравнению с тем, что 5-летний сын Лазаревой Ваня вот уже два года не видит маму.

- Для него она в командировке, - рассказал «КП» отец Лазаревой 80-летний Владимир Васильевич. - Он все время спрашивает про нее и, наверное, уже забыл, как Маша выглядит. Мы с супругой, которой 82, заботимся о Ванечке. Но сколько нам осталось еще жить? Ребенку нужна мама. Папы у него нет.

В тюрьме совсем сдала и Мария. В камере 10 метров квадратных содержится 7 женщин. Ее соседки — наркоманки, проститутки и воровки. Врач Александр Мясников смог с помощью телемедицины провести прием Лазаревой.

- Я боюсь, ситуация с ее здоровьем не самая радужная. Кроме психо-эмоциональной травмы и депрессии, есть все основания подозревать онкологию, диабет, гипертонию. Похоже, к сожалению, ситуация не стабильная!

Александр Сидоров, российский консул в Кувейте Аржанцев Евгений, Глава ТПП Москвы Владимир Платонов не раз были в тюрьме у Лазаревой.

- Больше всего на свете она сейчас мечтает обнять сына и успокоить родителей. Такое простое женское желание ей абсолютно недоступно. В местной прессе идет травля Марии и ее семьи. Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и все это теперь уже на глазах у всего мира. В Кувейт на очередное заседание летят экс-директор ФБР Луис Фри и его бывший коллега, специалист по финансовым преступлениям США Дэниэл Джилл. Они подготовили свою экспертизу уголовных дел и она однозначно в пользу Лазаревой. Посмотрим, сможет ли и их мнение игнорировать суд.

Кувейт, желающий заработать политические очки в глазах США, похоже сам себе оказал медвежью услугу, засадив ни в чем не виноватого человека, женщину, россиянку с безупречной репутацией в мире в тюрьму. «КП» и дальше будет следить за развитием «Дела Лазаревой».