Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон: Владимир Путин угощал меня черной икрой, наши отношения размораживались

Эту книгу Альбион ждал с нетерпением. Ведь ее автор - главный, как здесь считают, виновник нынешних бед страны Дэвид Кэмерон. Будучи премьер-министром, он летом 2016 года назначил референдум о злополучном брексите, и большинство подданных королевства проголосовало за выход Великобритании из ЕС. Однако «развод» по сей день так и не состоялся, и кризис по этому поводу все обостряется.

Экс-глава государства все минувшие годы держал рот на замке, но сейчас заговорил. Назвал свои недавно изданные семисотстраничные мемуары For the Record (по-русски: «Для официального оглашения», но я бы перевел как «Откровения»). «Не проходит дня, чтобы я не думал о моем решении провести всенародное голосование о членстве Великобритании в ЕС и последствиях этого», - признается автор. Почему же молчал? Мол, надо было все осмыслить. Кэмерон старается подробно и, конечно же, со «своей колокольни», объяснить причины случившегося, убедить читателя, что референдум был неизбежен.

Информацией о выходе своей книги Дэвид Кэмерон поделился в соцсетяхФото: Facebook

Впрочем, в книге немало и других откровений: о внешней политике, британской власти, собственной семье, смерти шестилетнего сына… И о визитах в нашу страну, встречах с российским президентом.

Осетр - плата за измену

Первый раз Кэмерон приехал к нам в 1985 году, когда ему было 19 лет.

«С того времени как я услышал выступление лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына, я хотел посетить эту страну, - пишет автор. - Большинство иностранцев приезжали тогда по линии официальной организации «Интурист», а поскольку я с моим другом Энтони Гриффитом путешествовали по Советскому Союзу самостоятельно, мы привлекали очень большой интерес властей. На каждой железнодорожной станции или в аэропортах нас встречал мужчина в длинном черном пальто, который, казалось, уже знал, куда мы отправляемся…

На пляже в Ялте к нам подошли двое молодых людей. Один говорил на прекрасном английском, другой на французском и немного на английском. Мы так никогда и не узнали, что они делали на пляже, зарезервированном для иностранцев, но не увидели ничего зазорного в том, чтобы принять их приглашение вместе пообедать, а потом поужинать. Нас угощали изысканно: водка, икра, осетр. Мы не были наивными, и наши подозрения усилились, когда они начали подстрекать нас к критике Британии и британского правительства. Мы извинились и ушли».

В Лондоне, вспоминает Кэмерон, его подозрения подтвердили знающие люди: то была попытка завербовать англичан. От себя добавлю, что эту байку политик впервые поведал еще почти десять лет назад, рассмешив многих экспертов и на берегах Темзы, и в России. В историю о вербовке мало кто поверил, но экс-премьер включил ее в мемуары.

Не поменять ли британских коров на российских бизнесменов?

«Пытаясь найти решение сирийской проблемы, - рассказывает Кэмерон, - я позвонил с Даунинг-стрит Путину и сказал, что хотел бы приехать и поговорить о Сирии. Только о Сирии. Россия председательствует на встрече «большой двадцатки», а я - в «большой восьмерке», и это прекрасная возможность не объяснять никому, почему мы встретились. Он ответил, что это отличная идея, и спросил, готов ли я прилететь в Сочи и посмотреть подготовку к зимней Олимпиаде.

В Сочи политики обсудили все - от визовой политики Лондона до запрета Россией поставок британского мяса. Фото: kremlin.ru

Я прилетел в Сочи 10 мая 2013 года. У этого субтропического курорта свой микроклимат - повсюду пальмы и пляжи, и казалось невероятным, что в следующем году здесь пройдут зимние Олимпийские игры. У нас состоялась совершенно необыкновенная встреча на вилле Путина с видом на море.

Примерно полчаса мы обсуждали двусторонние отношения, затронув все, начиная от британской визовой политики до запрета Россией поставок британской говядины и молодой баранины, против которого я активно выступал. Он пошутил, что я, похоже, готов поменять британских коров на русских бизнесменов».

Потом, говорится в автобиографии, Путин, «глядя пронизывающим взглядом голубых глаз», предложил очень откровенно поговорить о Сирии. Он указал на риски усиления террористов в случае ослабления режима Башара Асада и заметил, что Лондон хотел бы включить в мирный процесс запрещенную в России организацию «Фронт ал-Нусра».

Однако Кэмерон возразил, сказав: «Я не хочу, чтобы «Фронт аль-Нусра» участвовала в мирных переговорах. Я хочу, чтобы мы объединились вокруг пользующегося доверием объединенного правительства Сирии и уничтожили ее». «Уничтожить? Вот теперь мы говорим на одном языке», - улыбнулся Путин.

Кэмерону показали, как Сочи готовится к Олимпиаде-2014Фото: EAST NEWS

Трехчасовая беседа стала самой содержательной встречей между лидерами России и Великобритании после встречи Тэтчер с Горбачевым. На ланче подали черную икру, сервированную золотыми ложками, и шоколадный десерт в форме Биг-Бена.

«После этого, - продолжает Кэмерон, - Путин неожиданно появился в темных очках, усадил меня в черный «Мерседес» и на огромной скорости повез к вертолетной площадке. Мы впрыгнули в вертолет и полетели над олимпийскими объектами. Смотря вниз на ледяные пейзажи, я почувствовал, что наши отношения размораживаются, что я смог до него достучаться».

Новые встречи

В тот же год российский президент участвовал в саммите «большой восьмерки», и Кэмерон пригласил его к себе на Даунинг-стрит. «Он сказал мне, - вспоминает автор, - Дэвид, я знаю, что ты считаешь, что у меня есть рога и хвост и что я не верю в демократию». И с усмешкой добавил: «И ты не так уж и не прав».

По мнению экс-премьер-министра, союз двух лидеров не мог бы продолжаться. И дело тут прежде всего не в России. План Британии заключить перемирие в Сирии провалился в немалой степени из-за недостаточного давления Запада на Асада, с тем чтобы он проводил переговоры с оппозицией о передаче власти. Вторая причина – неготовность тогдашнего американского президента Обамы идти на уступки Москве и признать за ней статус важного участника переговоров. «Я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить, - уверяет Кэмерон. - Я был готов к этому, но Обама упустил случай».

«Когда в сентябре 2013 года я приехал на саммит «большой двадцатки» в Санкт-Петербург, отношения между мной и Путиным уже серьезно ухудшились, - продолжает Кэмерон. - Встретившись наконец с ним тет-а-тет, я поднял вопрос о правах сексуальных меньшинств. Произошла наша самая холодная встреча. Он сказал, что проблема России заключается в сокращении населения и ему нужно, чтобы женщины выходили замуж и рожали много детей».

Путин и Кэмерон на финале олимпийских соревнований по дзюдо в Лондоне в 2012 году. Фото: kremlin.ru

Автор книги делает комплименты в адрес российского визави, высоко оценивает его спортивные знания, восхищается «величественным Кремлем».

А страна трещит по швам

Есть и щекотливые эпизоды.

Кэмерон признается, что просил королеву повлиять на ход референдума о независимости Шотландии, который прошел в 2014 году. Тогда Елизавета II в разговоре с подданными выразила надежду, что шотландцы «очень тщательно подумают о будущем» и 55 процентов северян высказались против разрыва с Великобританией.

«Я не просил Ее Величество о чем-то антиконституционном, просто ну хотя бы поднять бровь, не знаю, на четверть дюйма», - оправдывается Кэмерон. А Двор в шоке: приватные разговоры с королевой нельзя предавать огласке.

Кэмерон сам ведет активный образ жизни, поэтому он высоко оценил спортивные знания Владимира ПутинаФото: EAST NEWS

Самому Кэмерону минувшие годы явно не пошли на пользу. Лет шесть назад я видел на брифинге в резиденции на Даунинг-стрит моложавого (занял кресло главы правительства в 43 года), высокого (рост 186 сантиметров), уверенного в себе, приветливого лидера государства, который говорил на настоящем оксфордском… Кэмерон и сейчас часто улыбается, но взгляд потух, волосы поседели. Экс-премьер изо всех сил пытается растолковать неразумному люду свое видение брексита и вообще мира. А тем временем его страна трещит по швам…

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