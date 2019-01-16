Парламент Британии проголосовал против Брексита

Во вторник вечером в нижней палате британского парламента прошло самое важное (и, пожалуй, наиболее скандальное) голосование за последние годы. Палата общин рассматривала «дорожную карту» по выходу из ЕС («брекситу»), предложенную премьер-министром Терезой Мэй. Но та потерпела сокрушительное поражение: 432 (из 650) депутатов проголосовали против, включая многих её однопартийцев-консерваторов. Эксперты по Британии спорят лишь, как давно у главы британского правительства не было провала такого масштаба: одни говорят, с 1924 года; другие — и вовсе с 1864-го.

Так что же теперь? Из решения о выходе — выйдут, а Мэй — отправят в отставку»? «Комсомолка» отвечает на четыре наивных вопроса о последних событиях в Соединённом Королевстве.

В нижней палате британского парламента прошло наиболее скандальное голосование за последние годыФото: REUTERS

1. Что вообще происходит?

Летом 2016 года в Туманном Альбионе прошёл референдум по выходу из ЕС («брекситу»). Евроскептики одержали победу, хоть и неустойчивую: 52% против 48%. Но вопросов после этого появилось больше, чем ответов. Что будет с гражданами других стран Старого света, которые сейчас живут и работают в Англии на таких же правах, как «британскоподданные»? Как быть с английской колонией — Гибралтаром, который поголовно голосовал за то, чтобы остаться? Чтобы решить все эти вопросы и разработать «план развода с Брюсселем», который удовлетворил бы всех по обе стороны Ла-Манша, премьер Тереза Мэй сразу взяла очень длительный срок. Предельный срок «брексита» специальным законом был обозначен чётко: до 29 марта далёкого 2019 года. Но вот «час икс» уже на носу, всё время потрачено на бесплодные споры и малопонятные «дорожные карты», и в Соединённом Королевстве разворачивается самый серьёзный политический кризис с начала века.

2. Почему нельзя просто так взять и выйти из ЕС?

Строго говоря, сейчас различные группы влияния в британских элитах рассматривают три варианта «брексита»:

— Заплатить Брюсселю «отступные» в 60 млрд евро, как он того и требует (цифра формируется из инфраструктурных проектов в Великобритании, которые оплачивал Евросоюз, убытков стран ЕС после выхода Островов из зоны свободной торговли и прочих финансовых «обидок» континентальной Европы на сбегающую «жену»).

— Договориться с континентом о каком-то более вменяемом «плане развода» с меньшими «отступными», что и пыталась сделать Мэй, посетив недавно «локомотив Евросоюза» в лице канцлера Германии Ангелы Меркель. Но Ангела Англии не вняла.

— Ещё дальше отложить «Брексит» и разработать очередную «дорожную карту» (во что не верит, кажется, уже никто).

В итоге, устав от почти трёхлетних склок и промедлений, сто депутатов-консерваторов (членов партии Мэй, в большинстве своём — сторонников «Брексита»), которые, как ожидалось, должно были поддержать своего лидера, — перебежали в стан противников.

«Дорожная карта» по выходу из ЕС, предложенная премьер-министром Терезой Мэй, потерпела сокрушительное поражениеФото: REUTERS

3. Но был же референдум!

Строго говоря, он носил лишь консультативный характер. И предписывал британскому парламенту рассмотреть вопрос на голосовании. Вот он и рассмотрел. «После двух лет провальных переговоров Палата общин вынесла вердикт сделке Терезы Мэй по «брекситу», и вердикт этот полностью окончателен. Её принципы управления, основанные на отказах и промедлении, достигли крайней черты», — заявил лидер парламентской оппозиции, лейборист Джереми Корбин.

4. И что, теперь «брексита» не будет?

Вот это самый тонкий вопрос. Технически парламент голосовал не за или против «брексита», а за «дорожную карту по выходу из ЕС», предложенную Мэй. Которая — вы правильно поняли — теперь призвала подождать и ещё что-нибудь придумать.

При этом накануне исторического голосования она честно предупредила: если парламент выступит против её «плана развода», то, очень вероятно, и выход из ЕС не состоится.

Но сейчас её однопартийцев заботит даже не «брексит», а само кресло премьер-министра. Нельзя исключать, что попытка объявить Мэй вотум недоверия состоится уже в среду. И если она лишится власти, то и «развод» лишится главного «разводящего». Проще говоря, итоги референдума пересмотрят и останутся в ЕС, о чём всё громче говорят в Лондоне. А вот если нет — то возможны варианты.

Британцы, кстати, уже бросились в магазины скупать еду. На случай, если Мэй рискнёт отчалить от Евросоюза безо всяких взаимных условий, а тот, не дождавшись своих миллиардов, введёт в ответ экономические санкции (сценарий маловероятный, однако не невозможный).

В итоге, как осторожно предсказывают эксперты, уже в ближайшие дни будет ясно, усидит ли Мэй в кресле и не начнут ли Острова дрейф обратно к континентальному единству.

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