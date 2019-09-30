"Мы беременны!": Рики Мартин и его муж объявили о скором рождении четвертого ребенка

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф готовятся к рождению младенца. Певец и его возлюбленный объявили, что ждут четвертого ребенка от суррогатной матери.

Рики Мартин на торжественном ужине во время ежегодного мероприятия Human Rights Campaign в Вашингтоне был награжден за благотворительную деятельность памятной статуэткой. Со сцены 47-летний певец со словами благодарности обратился к своей семье - мужу и двум 11-летним сыновьям, которые поддержали Мартина в этот час.

jwanyosef LOVE and beyond

"Джван, я люблю тебя. Валентино и Маттео, мои близнецы, они тоже сейчас здесь, я люблю вас всем сердцем. Вы - моя сила, вы вдохновляете меня каждый день", - заявил с трибуны артист. Он также передал привет дочери, которая находилась в этот день с бабушкой. Исполнитель назвал малышку "светом своей жизни".

humanrightscampaign Ricky Martin announces that he and husband Jwan Yosef are expecting a new addition to their family

После этого певец сообщил, что в четвертый раз станет отцом. Однако дату появления на свет ребенка раскрывать не стал. Он признался, что чувствует себя очень счастливым. "Кстати, я должен объявить, что мы беременны! Мы ждем... Обожаю большие семьи", - сказал Рики Мартин. Сразу после заявления о пополнении все присутствовавшие разразились бурными аплодисментами.

ricky_martin Human rights, human rights and more human right. SIMPLE!

Напомним, Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году. Их родила суррогатная мать. В 2010 году певец совершил каминг-аут, публично рассказав о своей ориентации.

ricky_martin La luz de mis ojos

С Джваном Йосефом, который является шведским художником курдского происхождения, он познакомился в 2016 году в связи с интересом к произведениям искусства. Деловые отношения в скором времени переросли в романтические. В начале 2018 года Мартин и его жених Джван Йосеф узаконили свои отношения. 31 декабря на свет появилась их дочь Люсия. Девочку родила суррогатная мама. Артист долго скрывал дочь от посторонних глаз. Не так давно исполнитель впервые показал поклонникам фотографию малышки.