Яндекс.Облако и Naver Business Platform договорились о поддержке клиентов в РФ и Южной Корее

Naver Business Platform и Яндекс.Облако во вторник, 1 октября, договорились о сотрудничестве и о поддержке клиентов в РФ и Южной Корее.

Отмечается, что сотрудничество позволит южнокорейским разработчикам добиться более быстрой и стабильной работы приложений в России за счет использования Яндекс.Облака. Клиенты данного приложения смогут положиться на инфраструктуру Naver Business Platform для запуска и работы сервисов в Южной Корее.

Компании возьмут на себя полноценную организацию поддержки клиентов друг друга. Клиенты "Облака", работающие на инфраструктуре Naver Business Platform, будут общаться с российской стороной.

Разработчики из Южной Кореи заинтересовались мобильными играми, которые хотят предлагать свои продукты в РФ. А также использовать локальную инфраструктуру для повышения качества работы приложений. При этом в Южной Корее не готовы тратить время и деньги на организацию работы с провайдерами услуг.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Россия и Южная Корея будут поддерживать регулярный диалог по вопросу кибербезопасности. Государства договорились о скорейшей выработки правил ответственного поведения всех стран в информационном пространстве.