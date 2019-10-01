2019-10-01T12:51:05+03:00
Происшествия

В Подмосковье полицейские приехали на крики девушки, а обнаружили шимпанзе в клетке

Вопли животного напугали посетителей ресторана
Наталия ЕРОШКИНА
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На территории элитного коттеджного посёлка обнаружили клетку с шимпанзе.На территории элитного коттеджного посёлка обнаружили клетку с шимпанзе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Удивлению наряда полиции не было предела , когда вместо домашнего насилия они обнаружили на участке дорогого коттеджа примата в клетке, который издавал человеческие звуки.

Ночью в субботу 21 сентября жителей элитного коттеджного посёлка Горки-2 на Рублёвке напугали громкие женские крики. Ближе всего к их источнику оказались посетители французского ресторана La Colline, расположенного на улице Речной в деревне Большое Сареево.

Но выяснить, что происходит у людей не удалось. Действо было скрыто от их глаз высоким забором. Самостоятельно лезть на чужую территорию опасно, ведь можно оказаться на участке у Юрия Лужкова, Олега Дерипаски, дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой и у многих других высокопоставленных чиновников и влиятельных политиков. За помощью было решено обратиться в полицию.

— Кто-то истошно кричал из-за забора, расположенной прямо рядом с рестораном территории. Я вызвал полицию, но они сказали, что информация не подтвердилась. Они ожидали там какой-то семейный скандал обнаружить или перебравших с алкоголем. А оказалось, что на той территории держат шимпанзе в клетке, это он издавал такие звуки. Все удивились, — рассказал kp.ru очевидец Сергей.

Казалось бы, Рублёвка уже мало чем может удивить, но находит всё-новые и новые способы. Напомним, что в июне местные жители уже жаловались на владельцев коттеджа, которые держат на участке огромного тигра и травят его собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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