2019-10-01T13:25:48+03:00
Общество

Банк Хоум Кредит провел эко-вечеринку с Николаем Дроздовым

Для посетителей вечеринки организовали вегетарианский фуршет
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Главным спикером мероприятия «Зелёная польза. Eco party» стал Николай Николаевич Дроздов.Главным спикером мероприятия «Зелёная польза. Eco party» стал Николай Николаевич Дроздов.
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19 сентября Банк Хоум Кредит провел мероприятие «Зелёная польза. Eco party» в пространстве Collider Event Hall. Главным спикером стал Николай Николаевич Дроздов - зоолог, биолог, путешественник, телеведущий, чья передача «В мире животных» собирала у экранов миллионы зрителей.

Николай Николаевич поделился секретами долголетия, правилами здорового образа жизни, а также рассказал о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение природы. Гости смогли пообщаться с ученым, задать ему свои вопросы и сделать фото легендарного путешественника.

Кроме того, для посетителей вечеринки организовали вегетарианский фуршет, розыгрыш экологичных подарков, а также установили станцию раздельного сбора мусора, где всем желающим показали, как перерабатываются различные виды отходов. Одной из приятных опций также стала возможность оформить карту «Зелёная польза» непосредственно на мероприятии.

«Нам близка философия заботы об окружающей среде и ответственного, обдуманного потребления. Год назад Банк Хоум Кредит выпустил карту «Зеленая польза», которая стала одним из первых банковских продуктов, созданных специально для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся об окружающей среде. В этом году мы решили провести вечеринку для таких людей, чтобы объединить вокруг себя как можно больше единомышленников», - отметила Ирэн Шкаровская, начальник управления стратегических коммуникаций Банка Хоум Кредит.

Карта «Зеленая Польза» - это:

До 10% кэшбэка у «зеленых» партнеров

1% кэшбэка на все

Кэшбэк можно переводить в благотворительные фонды прямо в личном кабинете на сайте и мобильном приложении

До 5% годовых на остаток по счёту

Стоимость обслуживания – 0 рублей

В производстве карты применяются eco-friendly материалы

СПРАВКА:

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Fitch BB-, Эксперт РА ruA-] – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 38,6 млн человек. Продукты и услуги представлены более чем в 122 тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 июня 2019 года сеть дистрибуции банка состояла из 266 офисов, 249 почтового отделения, а также 1288 банкомата и платежного терминала по России и Казахстану. Дополнительная информация доступна на www.homecredit.ru, www.homecredit.kz

ИСТОЧНИК KP.RU

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