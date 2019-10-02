2019-10-02T02:13:50+03:00
Звезды

Подростки раскупили футболки от Насти Ивлеевой по 7000 рублей

К радости фанатов блогерша пообещала вскоре запеть [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Подростки раскупили футболки от Насти Ивлеевой по 7000 рублейПодростки раскупили футболки от Насти Ивлеевой по 7000 рублей
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Тусовку, где каждый желающий смог бы сделать селфи, потанцевать и выпить бесплатных коктейлей (алкогольные – только после предъявления паспорта бармену), блогер и телеведущая Настя Ивлеева планировала давно.

- За четыре года в Москве моя аудитория выросла до 12,8 млн человек, а фан-встреча была лишь однажды и то какая-то рваная, - признавалась звезда Интернета.

И вот 1 октября подписчики наконец дождались: Настя арендовала клуб вместимостью 2500 человек (и весь он был забит до отказа), в зале установила свой знаменитый расписной лифт из «Агент-шоу», на сцене – красный кабриолет, а за барной стойкой рекой лились халявные напитки. Единственное, на что в этот вечер пришлось потратиться гостям – фирменные футболки от Насти с изображением ее ушибленного пальца.

- Однажды я закрыла большой палец вместе с дверью машины, а когда вызволила, верхняя фаланга была сплющена вусмерть, образовалась гематома, - рассказала блогерша. - Мой друг Кусок сказал, что это самый уродливый палец, который он когда-либо видел в жизни и сфотографировал его. Спустя 4 месяца мой палец как новенький, но это чертеныш вдохновил нас сделать суперограниченную и разовую коллекцию футболок. Их всего 76 штук, продажа только на этой встрече. GEMATOMA2019 – это первая мерчуха в моей жизни, цена 7000 рублей. Почему так дорого? Отвечаю: половина этих денег уйдут на благотворительность, я потом перед вами отчитаюсь по-полной.

Несмотря на космическую цену, от желающих щеголять в черной безразмерной футболке с кривым пальцем Ивлеевой не было отбоя: все 76 экземпляров смели фанаты-подростки. Каждого из них Настя уважила – по очереди вызвала на сцену, где лично вручила одежку, сделала совместное селфи и оставила автограф – не только на коробке-упаковке, но и на куртках, рюкзаках, груди…

Поклонники в долгу не остались: первой леди Рунета несли игрушки и портреты, а один парень вышел на сцену с букетом цветов. На что Настя, которая недавно вышла замуж за рэпера Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк), продемонстрировала поклоннику правую руку с огроменным кольцом на безымянном пальце. Говорят, свадебные украшения пары стоят по 2 млн рублей.

К слову, в этот вечер Ивлеева попросила диджея крутить в основном треки мужа – фанаты остались в восторге.

- Я до сих пор в шоке, что вас так много, друзья, - призналась Настя со сцены. - Как бы вечеринка была рассчитана на 200 человек, что вы все здесь делаете? Могу сказать, что это мотивация запеть! Если я буду записывать альбомы, у меня есть все шансы собирать большие концертные площадки, и моему мужу придется чуть-чуть подвинуться.

А под конец, глядя как толпа качается под песни Элджея, блогерша придумала вариант попроще:

- Я так поняла, что я могу вместо Лехи ездить по городам, просто включая фонограмму. Да что там Лехи, любых артистов! Классная будет туса!

Подростки раскупили футболки от Ивлеевой по 7000 рублей.Алена МАРТЫНОВА

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Фанаты-подростки устроили давку на встрече с Настей Ивлеевой

Кажется, так уже было не раз: в прошлом году, например, на открытии ресторана Ольги Бузовой 5000 фанатов-подростков устроили давку в погоне за бесплатной едой от кумира. И вот ту же ошибку повторила самая популярная девушка-блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На встрече с поклонниками 1 октября в одном из московских клубов звезда «Орла и Решки» неосторожно объявила раздачу халявной косметики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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