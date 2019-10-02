Глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников собрала денег и начала есть

Акция "Больничный лист" не получила массовой поддержки среди сотрудников Аэрофлота. И на деле оказалась фейком для сбора денег главам ШПБ.

История с голодовкой, объявленной главой Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илоной Борисовой, завершена: 29 сентября стюардесса Аэрофлота закончила акцию протеста, которую обещала вести до победного конца. Голодать Илона Борисова начала, по ее словам, чтобы защитить права бортпроводников Аэрофлота. Массовой поддержки среди сотрудников авиакомпании, впрочем, акция не получила. Зато неожиданно принесла материальную выгоду организатору: для Борисовой объявил сбор денег на ее карту.

Голодовку руководитель ШПБ начала одновременно с так называемой забастовкой «Больничный лист». Комментируя происходящее, Илона Борисова назвала тихую забастовку незаконной. В интервью телеканалу «360» она согласилась с мнением президента Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игоря Дельдюжова, ранее сообщившего, что акция протеста проходит анонимно, и ее участники не выдвигают никаких требований. К тому же в Аэрофлоте работают более 8,5 тысяч сотрудников, и Шереметьевский профсоюз бортпроводников, состоящий всего из 13 человек, причём действующих из них меньше половины, слишком малочисленный, чтобы представлять интересы целого трудового коллектива. Выдвигая свои требования, профсоюзы обычно составляют петицию и передают ее руководству. В данном случае никаких четких требований руководству компании предъявлено не было.

- Дельдюжов оговаривал тот момент, что бортпроводники стали брать больничные листы, - сообщила Борисова. - Вот именно этих бортпроводников, которые стали осуществлять вот эту тихую забастовку он как раз и имел в виду. Мы также придерживаемся мнения, что как таковая забастовка незаконная.

Тем временем бортпроводники сообщили о неизвестных лицах, которые постоянно находятся у терминалов аэропорта Шереметьево и предлагают материальную поддержку забастовке, объявленной Шереметьевским профсоюзом бортпроводников. Эту информацию подтвердила и Илона Борисова: в беседе с телеканалом «360» она сообщила, что для нее объявлен сбор денег. Глава ШПБ рассказала, что после того, как она объявила голодовку, «девочки организовали перечисление денег мне на карточку». На что именно идут эти средства, Борисова не уточнила.

Напомним, ранее президент ШПЛС Игорь Дельдюжов заявил, что голодовка – это не тот метод, который профсоюзы используют для достижения своих целей.

- Надо сначала опросить людей, узнать, что их вообще интересует. Потому что у каждого человека свои проблемы. Их будет 20 проблем, потом из этих 20 выбирают 2-3 проблемы, которые касаются наибольшего количества людей. Дальше планируется профсоюзная кампания, каким образом заниматься, - подчеркнул Дельдюжов.

Президент ШПЛС назвал «тихую» забастовку «Больничный лист» очередным информационным вбросом и напомнил, что никто из ее участников так и не выдвинул начальству четких требований.

- Нет требований. Они не говорят, что хотят, не говорят, кто они. Может, это не работники вообще, - прокомментировал Дельдюжов. - Почему работодатель должен реагировать на этот вброс, который из интернета пришел? Какие-то анонимные источники. Работодатель не будет реагировать, и правильно сделает.