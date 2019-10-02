2019-10-02T16:32:13+03:00
Звезды

Лев Лещенко: "Карел Готт был замечательный парень с прекрасным чувством юмора"

Известный российский певец вспоминает своего коллегу, который скончался накануне в возрасте 80-ти лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Карел был любимцем не только чешского народа, но и европейской публики в широком смысле словаКарел был любимцем не только чешского народа, но и европейской публики в широком смысле словаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

- Карел был прекрасный артист и человек, - рассказал нам певец Лев Лещенко. – В 70-80-ые годы мы вместе ездили на фестивали разного масштаба. Для советской эстрады он был проводником в западную культуру, которая таким образом через "железный занавес" попадала и в Советский Союз. Он приезжал не только с новыми песнями, он демонстрировал новую исполнительскую стилистику, в том числе в одежде. Мы смотрели на него и многому учились. При этом он был замечательный парень с прекрасным чувством юмора.

Карел был любимцем не только чешского народа, но и европейской публики в широком смысле слова.

Лет десять назад он пел концерт в Москве (2011 года прошел сольник Карела Готта в зале имени П.И. Чайковского, на котором он исполнил самые знаменитые свои песни, сделавшие «чешского соловья» главной поп-звездой по эту сторону «железного занавеса» - Ред.). Пришло много зрителей, потому что Карела помнят и любят в России. Мы с ним тогда виделись и вообще, несмотря на то, что не так часто встречались, присутствовали в жизни друг друга. Он передавал мне приветы через общих знакомых, я – ему.

Он долго не выступал, потому что лечился (говорят, у Готта была лейкемия– Ред.), а когда выздоровел, снова был рад работе. Надо было на что-то жить, тем более публика его всегда любила. Перестройка затронула не только артистов из Советского Союза, но и весь социалистический лагерь. Все мы работали в едином формате. Мы ездили к ним в соцстраны, они: Джорде Марьянович, Карел Готт, Марыли Родович, Лиля Иванова, Бисер Киров – к нам. У всех с развалом Советского Союза начались трудности…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не стало «пражского соловья» Карела Готта

Меньше трех месяцев назад, 14 июля, Карел Готт отмечал 80-летие. В Чехии, где Готт был звездой номер один (его статус можно сравнить со статусом Аллы Пугачевой в России) юбилей праздновали чуть ли не на государственном уровне. Однако Готт был вынужден отменить концерт в северной Богемии, запланированный на юбилейные даты. Официально озвученная причина - воспаление легких. На самом деле все обстояло еще хуже. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Брэд Питт: Стараюсь есть правильно во время рабочей недели, а потом обманываю себя в выходные
Главный киноактер современности дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину перед премьерой своего нового блокбастера «К звездам» на Венецианском кинофестивале
Новости 24
Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне
Путин: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
На Европу обрушились мощные ливни, есть первые жертвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского следователя
Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии
Путин не против публикации переговоров с Трампом
Путин: "Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты"
На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России
"Обязательно будем это делать": Путин пошутил о вмешательстве в выборы США
Елизавета II отказалась делать операцию
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" не связано с политикой
В Кремле опровергли сообщения об отставке главы ФСИН
В Кремле позитивно встретили новость о подписании формулы "Штайнмайера"
Сопротивление Дании "Северному потоку-2" сравнили с плевками в колодец
Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко
Бэнкси запустил собственный бренд и открыл выставочный зал
Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии
В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей
ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду
Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов
В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой
Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров
Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе