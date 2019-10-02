Лев Лещенко: "Карел Готт был замечательный парень с прекрасным чувством юмора"

- Карел был прекрасный артист и человек, - рассказал нам певец Лев Лещенко. – В 70-80-ые годы мы вместе ездили на фестивали разного масштаба. Для советской эстрады он был проводником в западную культуру, которая таким образом через "железный занавес" попадала и в Советский Союз. Он приезжал не только с новыми песнями, он демонстрировал новую исполнительскую стилистику, в том числе в одежде. Мы смотрели на него и многому учились. При этом он был замечательный парень с прекрасным чувством юмора.

Карел был любимцем не только чешского народа, но и европейской публики в широком смысле слова.

Лет десять назад он пел концерт в Москве (2011 года прошел сольник Карела Готта в зале имени П.И. Чайковского, на котором он исполнил самые знаменитые свои песни, сделавшие «чешского соловья» главной поп-звездой по эту сторону «железного занавеса» - Ред.). Пришло много зрителей, потому что Карела помнят и любят в России. Мы с ним тогда виделись и вообще, несмотря на то, что не так часто встречались, присутствовали в жизни друг друга. Он передавал мне приветы через общих знакомых, я – ему.

Он долго не выступал, потому что лечился (говорят, у Готта была лейкемия– Ред.), а когда выздоровел, снова был рад работе. Надо было на что-то жить, тем более публика его всегда любила. Перестройка затронула не только артистов из Советского Союза, но и весь социалистический лагерь. Все мы работали в едином формате. Мы ездили к ним в соцстраны, они: Джорде Марьянович, Карел Готт, Марыли Родович, Лиля Иванова, Бисер Киров – к нам. У всех с развалом Советского Союза начались трудности…

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