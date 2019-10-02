Экспертиза доказала - западные СМИ скрыто агитировали выходить на незаконные митинги в Москве

Случай, надо сказать, беспрецедентный - в разгар протестов в Москве Госдума создала Комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Обвинила вслед за МИДом в призывах выходить на несанкционированные митинги немецкий медиахолдинг Deutsche Welle и посольство США в РФ. А после интервью американского посла Джона Хантсмана «Комсомолке» пригласила его на заседание-расследование. Как утверждают думцы - во второй раз. Глава Комиссии, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев впервые показал СМИ, какие улики и доказательства заграничного вмешательства в наши дела уже удалось собрать.

«БЫЛИ БЫ НЕМЦЫ ПРАВЫ - ПРИШЛИ БЫ ПОГОВОРИТЬ»

- С очередного заседания Комиссии вы вышли со внушительными папками. Что это за материалы и каким образом они к вам поступают?

- Поступают из разных источников: из СМИ, от граждан, от общественных организаций и от госорганов, которые имеют к этому отношение. Мы хотим собрать всю имеющуюся информацию, проанализировать с коллегами и экспертами и, как один из итогов работы, подготовить законодательные предложения по защите суверенитета России. Мы изучаем мировой опыт и видим: у большинства стран защита собственного суверенитета весьма эффективная, правильно ли это? Да, правильно. У западников более жесткие подходы. А у нас на попытки вмешательства во внутренние дела более сдержанная, либеральная реакция, и этим пользуются многие зарубежные СМИ, политики, представители иностранных государств и их структур. «Немецкая волна», к примеру, выдает призывы к москвичам выходить на несанкционированный митинг в нарушение закона. Дает площадку для аналогичных призывов. У этого холдинга, к слову, еще масса других нарушений российского законодательства. Комиссия как раз и предлагает принять меры реагирования в установленном порядке уполномоченным министерствам и ведомствам.

- Они говорят, что «Москва, выходи» - цитата участников митинга.

- Да, руководство немецкой компании писало нам именно так, хотя мы-то хотели, чтобы они приехали в Думу и пояснили все лично - вопросов-то к ним много. Мы считаем, что они оправдывают экстремистскую деятельность, нарушают законы о митингах, СМИ и другие. Мы попросили провести по публикациям независимое экспертное исследование, этим занялись люди, работающие в области лингвистики десятки лет и никак не связанные с политикой. Они нам утверждают, что в данной публикации фраза «Москва, выходи» не содержит никаких принятых в русском языке признаков цитирования – кавычек, ссылок на автора, выделения с помощью пунктуации.

«Москва, выходи» - однозначно призыв к участию в неразрешенной акции, что и у нас, и в Германии является нарушением закона. Кстати, там за аналогичные действия предусмотрены год лишения свободы и крупные штрафы. Если вы посмотрите, то читательская реакция на этот твит была весьма активная. Надо добавить, что они призывали-то выйти на митинг, связанный с проходящей у нас региональной избирательной кампанией. А иностранное юрлицо не имеет права заниматься агитационной деятельностью в период избирательных кампаний. За это предусмотрена уже административная ответственность. Такова мировая практика. Поэтому мы искренне хотели встретиться с руководством «Немецкой волны». Может, у них имеется своя версия? Но увы…Похоже, они испугались наших вопросов.

- Немцы могут сказать, что не настолько хорошо владеют русским языком, чтобы разбираться в таких нюансах с кавычками.

- А вот это было бы лукавством. Для многих сотрудников Московского бюро DW русский язык родной, да и сам их шеф-редактор, господин Решето, родился в России, здесь же и получил необходимое высшее образование. Более того, когда медиа-холдинг получал аккредитацию для работы в России, они взяли на себя обязательство, а это условие аккредитации, исполнять российские законы. Поэтому они не могли не знать хотя бы основные требования российского законодательства и о СМИ, и о выборах и митингах.

- А как они, по-вашему, оправдывают экстремизм?

- А помните редкое по своей циничности предложение «блогера» Синицы похищать и убивать детей силовиков? Его вскоре осудили по 282-й статье УК, что подпадает под признак экстремизма. Для всех он преступник, а для DW - оппозиционер. Но если оппозиционер совершает преступление, то он не оппозиционер, а преступник. У нас нет понимания, как можно оправдывать призывы похищать чьих бы то ни было детей, совершать в отношении них насилие, вот об этом-то и хотелось также спросить руководителей DW. При том, что это не единственный случай, есть много других фактов оправдания ими деятельности экстремистских организаций, они в этих папках. Мы рассчитываем на соответствующую реакцию наших контрольно-надзорных органов.

Глава Комиссии, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий ПискаревФото: Елена ЧИНКОВА

- Хотите лишить DW аккредитации в России?

- Мы не хотим лишить их аккредитации, у комиссии нет таких полномочий. Мы хотим, чтобы «Немецкая волна» и другие аналогичные компании работали у нас в правовом поле. Дома они ведут себя корректно и законопослушно, а в нашу страну не надо приезжать с мыслями, что у нас можно чинить произвол и беззаконие. Да, штрафы у нас поменьше, чем за границей, однако важна неотвратимость наказания.

- Есть мнение, что Москва тем самым отвечает на дискриминацию на Западе нашего телеканала RT.

- Это не так. Мы предъявили факты. Это не зеркальные меры, а меры, которые, на мой взгляд, должны быть приняты в каждом случае правонарушения.

- Немцы приглашали вас обсудить этот конфликт в Берлине.

- Закон нарушен в Москве и разбирательство должно быть здесь же. Мне показалось, что руководитель DW Петер Лимбург оказался в неудобном положении, ответить на наши вопросы надо бы, однако без репутационных потерь сделать это весьма сложно, поэтому они посчитали, что лучше уклониться от диалога. Мы же хотели его, в частности, спросить о том, какие в Германии виды и размеры наказания за оправдание экстремизма или призывы выйти на несогласованные властями митинги и прочие выявленные нами нарушения, если, скажем, эти нарушения были бы совершены у него на родине. Мы же не правоохранители, а депутаты, мы рассчитывали на диалог. DW вещает для наших избирателей, почему бы не встретиться с представителями избирателей. Обсудили бы вопросы взаимодействия. Шеф московского бюро ничего не объяснял, мы получили письмо от главы администрации дирекции из Бонна о том, что тот не уполномочен взаимодействовать с российскими структурами, они отчитываются перед германскими надзорными органами. Звучит странно. Если правонарушение совершено в Москве, то и отвечать надо здесь. Московское бюро оказалось в стороне, руководители компании не идут на диалог...Как-то несерьезно.

Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в выборы в России Василий Пискарев рассказал как иностранные державы пытаются влиять на внутреннюю жизнь нашей страныФото: Елена ЧИНКОВА

ГУГЛ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЗАРАНЕЕ - НЕ ПОМОГЛО

- Вы собирались обратиться за помощью к депутатам Бундестага?

- Мы предложили организовать в Госдуме международные парламентские слушания по факту вмешательства. У нас вопросы не только к DW. Это и «Голос Америки», и ВВС, и «Медуза», и Радио «Свобода», и «МБХ-медиа», а также Google и Facebook, которые тоже оказались нарушителями российского законодательства.

- А те что натворили?

- На своих страницах публиковали агитационные материалы в день выборов в Мосгордуму, когда агитация запрещена. Это мировой опыт. В любой стране это нарушение закона. Кстати, во время сентябрьских парламентских выборов в Израиле Facebook заблокировал чат-бот страницы премьера Нетаньяху за незаконную, по их мнению, публикацию данных по голосованию до завершения выборов. Мол, они обеспечивают честность выборов. А у нас они работают так, но только наоборот.

- Их вы тоже приглашали на заседание, и они тоже не пришли.

- Выяснилось, что Facebook вообще не имеет офиса в Москве и приглашать некого. А представительство Google в России чисто техническое. Вся повестка у этих компании формируется за границей. Поэтому мы готовим список вопросов в их американские офисы. Примечательно, что Роскомнадзор перед выборами обращался к главному исполнительному директору Google господину Пейджу с предупреждением о том, что во время избирательной кампании не должно быть никаких нарушений закона. Наши слова имеют под собой конкретные документы. Его предупреждали несколько раз.

- Каким образом?

- Документы есть в собранных досье. Цитирую обращение Роскомнадзора к господину Пейджу: «В случае непринятия компанией мер реагирования РФ будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела…и воспрепятствование проведению демократических выборов и оставляет за собой право на адекватную реакцию». Теперь мы напишем руководству, что вас предупреждали о нарушении закона, так почему вы его вновь нарушаете?

Василий Пискарев впервые показал СМИ, какие улики и доказательства заграничного вмешательства в наши дела уже удалось собратьФото: Елена ЧИНКОВА

- А почему Google заранее предупреждали? Уже готовились к чему-то с их стороны?

- С той стороны прежде уже были такие попытки нарушений, Роскомнадзор их зафиксировал и в пределах своей компетенции предупредил о недопустимости нарушения избирательного законодательства.

- Вы ранее упомянули британскую телерадиокорпорацию ВВС. На очереди обращение в Лондон?

- Да. Мы полностью изучим материалы и попросим их о пояснениях. Если их юридического у нас офиса нет, то отправим вопросы руководителю этой компании в Британию.

- Учитывая нынешнюю конфронтацию с Лондоном, это, наверное, будет нелегко?

- Когда правда за нами, и если мы открыты и предъявляем факты - то нет. Есть также вопросы к некоторым иностранным НКО.

- Какие же?

- Также по отсутствию в России их юридических адресов. Мы за то, чтобы НКО работали в России, но только в правовом поле.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ АМЕРИКАНЦЕВ

- Объявляя о повторном приглашении американскому послу Джону Хантсману, вы говорили о его некоем новом адресе, который нужно установить и на который направите письмо. Но ведь он много лет неизменен. И что в итоге с приглашением?

- Мы его приглашали дважды. Я не знаю, почему он заявил вам в интервью, что его никто не приглашал. Мы проверили, исходящий номер есть, письмо зарегистрировано. Мы пригласили еще раз - документ имеется так же - с просьбой до его отъезда в октябре как-то отреагировать на наше приглашение. Ответа не последовало. Напомню, что в Твиттере посольства США в РФ была опубликована подробная схема маршрута и точек сбора несанкционированного митинга - экспертиза подтвердила, что это была скрытая агитация.

- Там был призыв избегать этих маршрутов в целях безопасности. Разве это не стандартная дипломатическая практика - предупреждать граждан о возможных беспорядках?

- Если бы это объявление было на английском языке, мы бы с этим, возможно, согласились. Но для американцев русский язык, все же не родной? Посол сейчас уходит в отставку и убывает на свою родину, мы ему желаем успехов в дальнейшей работе. Между тем, у комиссии остаются намерения встретиться с новым руководителем американской дипмиссии.

- А новый вам скажет, что он здесь ни при чем, и круг замкнется.

- Поживем-увидим…Если нарушение допустили подчиненные, то сгущать не стоит. Думаю, они разберутся с этим инцидентом и новых подобных случаев не допустят, все должны работать только в правовом поле. В этом успех добрых отношений и прогресса в них. Мы призываем только к этому.

- Какие у вас улики против американцев, кроме Твиттера?

- Пока надо разобраться с тем, о чем я уже сказал. Это серьезнейшее нарушение, оно связано с влиянием на волеизъявление избирателей.

Мы открыли американцам двери. Господин Хантсман говорил вам в интервью, что двери для него закрыты, а на самом деле все наоборот.

- В данном случае говорим только про ваши.

- Подчеркну, что мы за диалог и дружбу, но с одним условием - соблюдать наше законодательство.

ЧТО В ИТОГЕ

- Пока Комиссия работает за закрытыми дверями. Будут ли проходить заседания в открытом режиме? И обнародуете ли содержимое своих папок?

- За закрытыми дверями мы работаем лишь потому, что пока обсуждается информация, которая в случае огласки может нанести ущерб репутации упоминаемых нами организаций. А одним из итогов работы станет подготовка законопроектов, направленных на защиту суверенитета нашей страны. Полагаем, что законы в сфере противодействия терроризму, экстремизму, кибербезопасности, а также в сфере защиты суверенитета должны быть унифицированы. Эти проблемы надо чаще обсуждать на международных площадках, что мы и собираемся делать в ближайшее время.

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