2019-10-04T23:58:31+03:00
В мире

Правозащитники из Международного комитета защиты прав человека просят проверить законность ареста журналистки Юлии Юзик

Письмо с соответствующими требованиями было направлено в посольство Ирана в Москве
Василиса НИКОЛАЕВА
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Юлия Юзик была арестована в Тегеране 2 октября прямо в гостиничном номереЮлия Юзик была арестована в Тегеране 2 октября прямо в гостиничном номереФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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- Как только к нам в Российское отделение комитета поступила информация о том, что в Иране задержана россиянка, журналистка Юлия Юзик, мы тут же подготовили письмо в посольство и передали его по официальным каналам. - Сообщил «КП» вице-президент организации Иван Мельников. - Мы призываем руководство Ирана провести проверку законности задержания гражданки России Юлии Юзик и принять меры по её скорейшему освобождению.

Российское подразделение международного комитета защиты прав человека активно вступается за наших, попавших в разных странах мира за решетку. Так уже больше года члены комитета контактируют с Марией Бутиной, находящиеся в американской тюрьме.

Участвовали в процессе Виктора Бута, осужденного за незаконный сбыт оружия. Проверяли соблюдение прав осужденной на 7 лет матери троих детей Богданы Осиповой.

И многих других россиян.

Напомним, что Юлия Юзик была арестована в Тегеране 2 октября прямо в гостиничном номере. Однако известно об этом стало только сегодня, когда близкие журналисты разместили посты с информацией о произошедшем в Facebook.

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Отношения России и Ирана сейчас на подъеме: совместная борьба с террористами в Сирии, отпор попыткам США удушить обе наших страны экономическими санкциями. И вдруг - арест россиянки Юлии Юзик за якобы «шпионаж» в Тегеране. Для нас эта история личная: 38-летняя журналистка когда-то работала «КП». Отвечаем на главные вопросы о скандальном деле, которое грозит серьезно подмочить репутацию исламской республики как надежного партнера России на Ближнем Востоке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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