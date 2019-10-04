Арест Юлии Юзик в Иране: из-за романа с влиятельным иранским чиновником экс-журналист "КП" попала на крючок спецслужб?

Отношения России и Ирана сейчас на подъеме: совместная борьба с террористами в Сирии, отпор попыткам США удушить обе наших страны экономическими санкциями. И вдруг - арест россиянки Юлии Юзик за якобы «шпионаж» в Тегеране. Для нас эта история личная: 38-летняя журналистка когда-то работала «КП». Отвечаем на главные вопросы о скандальном деле, которое грозит серьезно подмочить репутацию исламской республики как надежного партнера России на Ближнем Востоке.

1. Что она делала в Тегеране?

- Юлия уже очень много лет работала не на конкретные СМИ, а была фрилансером («вольным стрелком», берущим разовые заказы у различных медиа написать тот или иной материал), - сообщил «Комсомолке» бывший муж молодой женщины - Борис Войцеховский. - Но около двух лет назад Юлию пригласили на работу в одно иранское СМИ.

Что за «местное СМИ» - собеседнику «КП» не известно. Но международные медиа, периодически набирающие на работу иностранцев, в исламской республике есть. Например, правительственный канал Presse TV, который доносит точку зрения Тегерана на международные дела на главных мировых языках. На таком канале с Юзик, хорошо владеющая английским, вполне могла работать.

- На том посту Юлия пробыла всего месяца четыре и вернулась в Россию - отмечать с родными новый 2018 год (в Москве у нее остаются две дочери и два сына - все несовершеннолетние), - рассказывает Войцеховский. - И вдруг иранцы ей говорят примерно так: можешь не возвращаться, работы больше нет.

38-летняя журналистка когда-то работала «КП»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почему? Скорее всего, причина банальна. По сведениям «КП», как раз с 2018 года из-за усиления американских санкций финансовое положение Ирана резко ухудшилось, и многие расходы, включая иновещание, стали резать…

- И вот недавно она решила снова съездить в Иран - насколько я знаю, там какая-то ностальгическая история, хотела встретиться с одним из бывших коллег-журналистов, - продолжает Борис Войцеховский.

- 29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран, насколько нам известно, по частному приглашению, - подтвердил «КП» пресс-секретарь посольства.

Впрочем, у КСИР - Корпуса стражей исламской революции, одной из главных спецлужб Ирана - иная версия.

2. Юлия - действительно израильская шпионка?

Сразу по прилету в аэропорт по неизвестным причинам иранские спецслужбы изъяли у Юзик паспорт. Пообещали: вернем, как будете возвращаться.

Но вышло иначе. 2 октября КСИР схватил женщину прямо в отеле, где та проживала. В тюрьме Юлии дали телефон всего на минуту, позволив лишь коротко позвонить самому близкому человеку - престарелой матери. И даже в посольство РФ никакого официального уведомления об аресте российского гражданина не направили, хотя это одна из норм международного этикета.

Бывшую журналистку «КП» обвиняют в «шпионаже на Израиль»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Изъятие паспорта должно было ее насторожить, любой из нас первым делом бы связался с посольством своей страны, с родными и близкими, - говорит путешественник Александр Лапшин, сам сидевший в тюрьмах нескольких стран по подозрению в шпионаже (хотя он всего лишь делал там фоторепортажи для своего блога). - Почему Юлия этого не сделала? Моя гипотеза: решила не поднимать шум, поскольку это могло сорвать запланированные ею встречи в Тегеране.

Обвинения КСИР предъявил, весьма жесткие: шпионаж в пользу Израиля, за что местный суд может дать до десяти лет тюрьмы.

- При всем уважении к Ирану, если бы госпожа Юзик сотрудничала с израильскими органами, на нее давно бы обратили внимание контрразведчики в России, - сообщил «КП» бывший начальник бюро «Натив» (одна из израильских спецслужб, ведает связями с соотечественниками) Яков Кедми. - Будь у нее, например, британский или французский паспорт, то версия о «работе на тель-авивскую разведку» еще имела бы хоть какие-то основания - случаи сотрудничества граждан этих государств с нашими органами известны. Но, насколько мне известно, Израиль как дружественная России страна не ведет у вас шпионаж и не занимается вербовкой ваших граждан. Поэтому обвинение в адрес Юзик вызывает у меня большие сомнения.

Более того - без знания языка фарси, на котором говорят иранцы (а за четыре месяца в стране Юлия вряд ли овладела бы им в совершенстве), вы не сможете даже сориентироваться в уличных вывесках - не то что шпионить.

- Самая большая ее связь с Тель-Авивом - давний репортаж из серии «Испытано на себе»: о том, как она провела несколько дней в израильской армии (где могут служить и женщины). Но это был репортаж в стиле «журналист меняет профессию», так невозможно стать шпионом, - вспоминает Борис Войцеховский.

Около двух лет назад Юлию пригласили на работу в одно иранское СМИФото: Личная страница героя публикации в соцсети

3. Что теперь? Надежда на освобождение есть?

Тут бы поставить точку - молодая женщина едет в одну из самых закрытых стран мира к старому другу (возможно, с романтическим флером), ее хватают спецслужбы, в каждом иностранце видящие шпиона.

Однако есть и странности.

- Младшая дочь Юлии (которая живет с ней) рассказала: «Перед отъездом мама предупредила: если что-то случится, обязательно напиши об этом у меня на странице на фейсбуке», - вспоминает Борис Войцеховский.

И когда Юзик сделала тот самый единственный звонок домой из тюрьмы, дочка выполнила эту печальную инструкцию. Оттуда, из фейсбука Юлии, друзья-журналисты узнали об аресте и начали бить во все колокола.

То есть сама женщина заранее предполагала, что поездка выйдет как минимум не рядовая. Так к кому и зачем она ехала?

Один из ее самых близких людей сообщил нам собственную гипотезу. Не для публикации. Но, думается, это - ключ.

Борис ВойцеховскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Итак, наша версия. Юлия - женщина эффектная, всегда пользовалась необычайным вниманием мужчин. У них Юзик, как истый журналист, любила добывать информацию.

Так вот. По данным нашего источника, сердечный друг Юлии, к которому она приезжала в Тегеран, - весьма высокопоставленный мужчина. Влиятельный чиновник или военный. И тут даже не важно, занималась россиянка шпионажем или нет - КСИР мог просто перестраховаться.

Да и предыдущая область интересов у нее была специфическая. В 2003 году Юзик опубликовала скандальную книгу «Невесты Аллаха» - обо всех «шахидках» (женщинах с «поясами смертников), совершивших на тот момент теракты в России. Где, по мнению ряда критиков, де-факто оправдывала это зло.

Спецслужбы на Северном Кавказе неоднократно задерживали ее в ходе поездок по региону...

В 2016 году - новый кульбит. Юлия выступает как «защитница прав мусульман», пытаясь баллотироваться в депутаты Госдумы от Дагестана. Безуспешно. Хотя поддержку ей оказывает оппозиционная организация «Открытая Россия» одиозного олигарха-беглеца Михаила Ходорковского.

Однако, несмотря на специфические взгляды женщины, российское государство оказывает ей поддержку:

- Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации, - говорит пресс-атташе нашего посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Посол Ирана в Москве вызван «на ковер» в МИД РФ.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Когда материал уже был готов, пришло сообщение, что МИД Ирана пообещал отпустить россиянку. По мнению источников «КП» в военно-дипломатических кругах, реальных доказательств «шпионажа» у КСИР нет, и тегеранский суд, вероятнее всего, вынесет решение об экстрадиции. И тогда Юлия, пусть под конвоем, но вернется на родину. В противном случае Иран рискует серьезно испортить отношения со своим ключевым партнером на Ближнем Востоке.