"Юрий Шиврин, занявший второе место на шоу Голос 60+" проиграл не шахтеру из Макеевки, а Георгу Отсу"

В минувшую пятницу на "Первом канале" состоялся долгожданный финал шоу "Голос 60+". Скандалов, как с детским "Голосом" на сей раз не было. Победитель шоу, 68-летний шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки, обладатель прекрасного голоса в три октавы, победил очень и очень заслуженно, хотя, если сказать честно, симпатии большинства зрителей были на стороне Людмилы Пахомовой. Не самой голосистой, но зато самой пожилой участнице шоу.

Результаты конкурса «Голос +» мы обсудили с талантливым певцом и музыкальным продюсером Ренатом Джанибековым.

Победитель шоу, 68-летний шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки. Фото: Максим Ли

- Ренат, что можешь сказать по итогам конкурса?

- Прежде всего то, что «Голос 60+» стоит особняком среди других певческих конкурсов. В мире не так-то много шоу, в которых участвовали бы немолодые люди. Я, как и многие, болел за 91-летнюю бабулечку, Людмилу Пахомову из Апрелевки, и очень жалел, что она не выиграла.

Объясни мне этот феномен. Бабулечка, кроме того, что она была самая старшая участница с уникальной биографией: пережила войну, работала медсестрой, но конкурс все-таки вокальный. А по вокальным данным она была слабее всех.

Я согласен с тобой, что по вокалу она проигрывала. Но было в ее дребезжании голоса что-то очень трогательное. Мне сразу вспомнилась Алла Баянова: ностальгия в ее исполнении была и эстетика, я бы даже сказал дореволюционная… К тому же, очень мило когда выступает очень пожилая женщина. По сути, что 91-летняя бабушка, что маленький ребенок - одно и то же.

Есть ощущение, что у Пахомовой не очень удачный репертуар. Песню «Ехали на тройке с бубенцами» ей было сложно петь. А вот, например, песня черепахи Тортиллы - была бы проще и эффектнее.

- Про «Тортиллу», может быть и так. Но у меня нет нареканий по выбору песен. К тому же - хочешь не хочешь, а надо делать скидку на возраст. Пахомова не попадала в ноты не потому что петь не умеет, а потому что в силу возраста - уже дыхания нет, ты не можешь держать ноту и получается фальшь. К тому же, если говорить начистоту, женщинам сложнее сохранить себя в хорошей певческой форме.

Победитель шоу, 68-летний шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки. Фото: Максим Ли

- Как тебе 68-летняя Елена Гурилева, поделившая с Владимиром Грицыком третье и четвертое место?

- Очень милая женщина, невероятно обаятельная. Она профессиональная певица, немного опереточная, немного напоминающая манерой исполнения Людмилу Сенчину. Объективно, она была сильнее Грицыка: он в суперфинале выглядел и моложе всех и, одновременно, слабее всех участников.

Вообще, любопытная тенденция: финал шоу весь вышел опереточный. Взять того же Юрия Шиврина, занявшего второе место.

- Мне показалось, что Шиврин выступил лучше первого места.

- Я бы так не сказал. Голос у него, конечно, интереснее да и в целом, по сумме выступлении, он выглядел неплохо. Но его подвела финальная песня. Он взял слишком сложное произведение «Арию Мистера Икса», которую исполнял в свое время очень известный оперный и эстрадный певец Георг Отс. Сравнений Шиврина и Отса было не избежать и, увы, не в пользу Шиврина.

- Он фальшивил?

- Да, он чуть -чуть сфальшивил в кульминации песни, но главное - фальшивил и переигрывал в эмоциях. Создалось ощущение, что он спекся к финалу и выступление получилось не таким блестящим, каким могло бы быть.

- Теперь мы подходим к первому месту, к шахтеру Леониду Сергиенко из Макеевки.

- Выясняется, что он не просто шахтер. Сергиенко пел в филармонии, то есть, тоже профессионал. И его профессионализм был очевиден еще во время слепых прослушиваний: у него абсолютно поставленное дыхание, просто люди так не поют. Согласен с выбором зрителей, из всех участников он показался мне наиболее добротным исполнителем. Единственное, что напрягло, это песня. Есть определенная погрешность вкуса в том, что шахтер из Макеевки поет шахтерскую песню "Спят курганы темные" в финале. Зачем так делать, если ты и без этого обладаешь прекрасным вокалом? Но, как я слышал, выбор песен - инициатива участников. Они имеют большую свободу, сами выбирают репертуар. Наставники только спрашивают: что вы хотите спеть, но не навязывают. По крайней мере, на обычном «Голосе» происходит так.

- Кстати, тебе не мешало, что на протяжении всего шоу член жюри Валерия постоянно подпевала участникам, иногда заглушая их?

- Ну хочет человек - пусть поет. Иногда очень трудно себя сдерживать, особенно, когда хорошо поют и песня за душу берет. Комментаторам в ютубе тоже сложно себя сдерживать, поэтому они все написали, что думают по этому поводу.

- Ренат, скажи, а есть ли какой-то критический возраст, после которого лучше уже не петь.

- Все индивидуально. Магомаев перестал петь, когда ему и шестидесяти не было. Значит, он почувствовал что-то, например, что не может держать прямую ноту. 72-летний Хосе Каррерас поет до сих пор, хотя слышно, что голос уже совсем не тот. А вот Пласидо Доминго старше Каррераса, ему 78 и с голосом все в порядке. Так же чуть ли не до самой смерти пел Лучано Паваротти, и голос был прекрасным.

- Думаешь, что-то изменится в жизни победителей шоу «Голос»?

- На полтора-три месяца изменится. Они получили славу, их будут приглашать на шоу, они будут давать интервью. А потом - все сойдет на «нет». Увы, времена первых «Фабрик», после которых ты просыпался знаменитым всерьез и надолго - прошли. Главная задача таких телеконкурсов - создать шоу, которое посмотрит максимальное количество зрителей. "Голосу 60+" это удалось.