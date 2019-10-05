Шахтер из Донецка выиграл шоу «Голос.60+» у 91-летней бабушки. В ДНР ему петь не дают

Кто бы что ни говорил про экономику и рубль, Россия — богатая страна. Прежде всего, человеческими недрами. Неиссякаемый и бесценный ресурс каждый год представляет и шоу «Голос», самая взрослая версия которого («Голос.60+») завершилась в прямом эфире. Шоу, где медики не формально присутствуют, а смотрят в оба — с чемоданчиками наготове. Шоу, где особо дерзкие в анкете графу «Самое яркое событие в вашей жизни» заполняют так: «Развал Советского Союза». Шоу, где нет проигравших. Но расстроенные, конечно, есть.

Людмила Пахомова. Фото: Максим Ли

Все ждали гуманного финала — хотелось, чтобы Людмила Пахомова из Апрелевки (Московская область) праздновала победу. Бабушке, только задумайтесь, 91 год. Она прошла Великую Отечественную, трудилась в тылу на заводе, выхаживала раненых, пережила гибель близких и паралич отца. Пахала и пахала, и вот в 91 год вышла на сцену и дошагала до финала.

Людмила Пахомова. Дорогой длинною . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019..

Людмила Алексеевна как никто заслуживала главного приза, но формат есть формат. Именно зрители определяют победителя. И им во втором сезоне шоу «Голос.60+» стал Леонид Сергиенко — донецкий шахтер с голосом в три октавы, добывавший уголь стране почти 30 лет. Теперь он дал жару в финале шоу. Самоучка, проходчик, баритон, в свободное от работы время пел в Донецкой филармонии, а теперь разводит кур и перепелок. В суперфинале шоу ветеран шахты «Холодная балка» из Макеевки (Донецкая область) победил заслуженного артиста России, москвича Михаила Шиврина в пропорции 70,1% голосов на 29,9%. Донбасский Карузо отреагировал на триумф невозмутимо. Будто в очередной раз план по бурению выполнил.

- Да ничего я не ожидал! - как на духу выпалил Леонид Сергиенко «КП» сразу после победы. - Даже заявку не отправлял. Эти интернеты вообще не моя тема, не могу ничего там делать. Помогла девочка из нашего оркестра, в котором я пою в Донецке. Дай Бог, что она меня сюда выпроводила.

Песня победителя. Леонид Сергиенко. Живет моя отрада . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019..

- Сложно было ездить на съемки? Путь неблизкий.

- Ну, как? 16-18 часов в автобусе за 1200 километров. Мне — 69 лет. Бодрый, конечно! (смеется). Но тяжеловато. Впрочем, это мелочи, что теперь говорить.

- Кто болел за вас?

- Жена Валентина, сын, племянник, это те, кто были здесь. А так, если взять, то за меня болеют (распахивает объятия)....от Калининграда до Камчатки. Точно говорю. Звонят, поддерживают. Очень им благодарен. Вот стою, держу этот кубок и не верю, что это случилось. Наверно, скоро поверю! Сейчас пока хожу по сцене, как во сне.

Фото: Максим Ли

- Как голос, тем более такой, как у вас, мог сохраниться у человека из-под земли? Вы же всю жизнь дышали угольной пылью в забое!

- Я долго шел к этому. Занимался сам, пел на слух, потом бросал, потом возвращался, потом снова бросал. Но в этот раз в «Голосе» сказал себе твердо: «Пойду до конца!». Надеялся на хороших и прекрасных людей, которые голосовали. Только они могут решить — кто, что и как. Только они могут помочь. Их обмануть нельзя.

- Говорят, собрались в консерваторию?

- Ну пора бы. А то пою всю жизнь, а нот не учил. И вот решил поступить у нас в Донецке в музыкальную академию, да. Один экзамен, правда, еще не сдал (чешет затылок). Сольфеджио — ну вы поняли, да? Самое муторное такое, противное. Дали толстенную книгу, учил-учил, ну посмотрим на экзамене, что выучил.

- Как республика? Поддерживает глава?

- Давайте промолчу.

Фото: Максим Ли

- Даже так? Ну хорошо. Лишь бы проблем не было.

- Проблема одна (заводится): сколько я прожил — ни на один концерт не позвали, не пустили. Ни на один! Никогда не приглашали. И вот теперь я сказал: никогда на них не пойду, если теперь после этой победы позовете. Лучше дома буду петь.

- Грустно. Какие мысли по поводу выигранного миллиона рублей? Может, новый дом?

- Ой, сейчас голова вообще не об этом. Отойду и придумаю. Честно. Давайте в себя приду, потом и решим, что и как.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019..

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

После выявленных в финале детского «Голоса» накруток Первый канал значительно укрепил систему голосования, защитив ее от ботов. Во-первых, отменены звонки, с помощью которых можно было голосовать. Да, многие пожилые люди не умеют отправлять СМС, им проще звонить, но ничего не поделать — большинство искусственных голосов за Микеллу Абрамову в шоу «Голос.Дети» шло как раз со звонков. Во-вторых, теперь радикально ограничено число СМС, которые можно отправлять за полюбившегося вокалиста. Было — 20, теперь только одно. Да, Первый канал, а точнее благотворительные фонды, в пользу которых шли сборы, теряют в деньгах, но иного пути нет. В-третьих, введена двухфакторная аутентификация: после отправки СМС зритель получает ответное сообщение, в котором нужно подтвердить, что он — живой, а не бот (это бесплатно). Все эти меры должны уберечь шоу от накруток и несправедливых побед.

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