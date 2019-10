Самые кусачие: тиранозавр и человек

Сцена из блокбастера «Парк Юрского периода» - та, где тиранозавр перекусывает автомобиль, вполне себе реальная. Гигантские двуногие ящеры с 15-сантиметровыми зубами и полутораметровыми челюстями действительно были на такое способны. В этом уверен Ян Кост (Ian N. Cost) из Университета Миссури (Department of Pathology and Anatomical Sciences, University of Missouri, Columbia) и его коллеги, которые определили с какой силой кусался Tyrannosaurus rex - герой фильма.

Машину перекусить? Легко!

Результаты своих «измерений» ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record. Сначала они составили математическую модель, основательно изучив строение черепа динозавра и особенность движения его челюстей. Поняли, что череп зубастого монстра был жесткий— отнюдь не гибким как предполагали ранее. Стало быть, и кусаться его обладатель должен был гораздо сильнее, чем это казалось.

Распределение нагрузок в черепе тираннозавра.

По «механике» череп тираннозавра походил на те, которые сейчас есть у крокодилов. Только был гораздо крупнее. Ученые смоделировали его укус. И определили, что тираннозавр кусался с силой в 64 тысячи ньютонов. Это чуть больше 7 тонн — примерно в два раза сильнее, чем считалось согласно прежним оценкам. И в 4 раза сильнее, чем мог бы укусить крокодил.

Свои расчеты и модель исследователи предварительно проверили на гекконах и попугаях — дальних потомках доисторических гигантов. Реальные измерения силы их укусов продемонстрировали: моделирование и «жизнь» совпадают.

Геккон: не загрызет, но силу укуса продемонстрирует в научных целях.

Вывод: Tyrannosaurus rex обладал колоссальной «пробивной способностью» - легко дробил кости своим жертвам, мог убить одним укусом.

Откусить голову собрату? И такое, говорят, бывало.

Мы люди добрые, но если что - загрызем

Казалось бы, наивно полагать, что мы - современные люди - могли бы хоть как-то конкурировать с нашими далеким предками по кусачей части. Куда нам до пещерных людей? Ведь наши скромные челюсти не идут ни в какое сравнение с их - массивными. Да и до обезьян нам далеко. В этом смысле, конечно.

Так, по крайней мер, казалось очень многим. Если не всем. А ученые из университетов Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) и Ньюкасла (Newcastle University) усомнились. И стали выяснять, чьи челюсти сильнее - у шимпанзе, гориллы, гиббона, орангутана, двух вымерших видов людей - Australopithecus africanus и Paranthropus boisei. Или у наших современников - Homo sapiens?

3D-моделирование черепов показало: наш - только на первый взгляд выглядит хлипким. А на самом деле конфигурация человеческих челюстей такова, что позволяет нам очень сильно кусаться. Сильнее, на удивление, чем все остальные участники «исследования». Более того, кусаясь, люди создают наименьшую нагрузку на собственные кости. То есть, способны загрызть кого-нибудь максимально эффективно — без особого вреда для себя.

Австралийские исследователи подсчитали: в среднем, вертикальная сила укуса человека превосходит силу укуса высших приматов, включая наших предков, на 40-50 процентов. Этот вывод, правда, относится лишь к задним зубам. А лучше ли мы предков и обезьян передними зубами, пока не известно.

С другой стороны, выявленное биомеханиками преимущество распространяется лишь на кратковременные усилия.

Распределение нагрузок на черепа приматов.

- Челюсти других животных гораздо лучше приспособлены к долгому пережевыванию твердой пищи, - сообщает один из авторов работы Стивен Роу (Stephen Wroe).

Результаты исследований австралийцы опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. И для тех, кто интересуется их практическим смыслом, они сообщают: полученные данные позволяют объяснить несоответствие между относительно маленькими челюстями Homo sapiens и избыточно толстым слоем эмали на его зубах. По мнению ученых, она наложена природой столь щедро, чтобы поддержать силу укуса.

А раньше-то было непонятно, зачем нам такая толстая эмаль, если мы плохо кусаемся.

