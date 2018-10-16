2018-10-16T14:55:57+03:00
Наука

Тираннозавры: ученые показали, как они выглядели на самом деле

У гигантских зубастых ящеров не было перьев, на существовании которых еще недавно настаивали палеонтологи
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Представления о внешнем виде чудовищных ящеров меняются примерно раз в три года.Представления о внешнем виде чудовищных ящеров меняются примерно раз в три года.
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Тираннозавры (T Rex) ходили, пригнувшись к земле, кожу имели чешуйчатую, лишенную перьев, обладали непропорционально маленькими передними конечностями. Так теперь выглядят эти гигантские ящеры. А еще недавно палеонтологи полагали, что тираннозавры были покрыты перьями или хотя бы пухом. Как цыплята. И ходили, выпрямившись во весь свой рост.

Новейшие представления о внешности кошмарных обитателей «парка юрского периода» недавно воплотил палеохудожник Аджи Палмер (RJ Palmer) из Сан Франциско. Его реконструкция экспонируется ныне в Мехико — в Музее естествознания и науки (Mexico Museum of Natural History and Science).

Вместе с коллегами и консультантами автор композиции изучил результаты более 20 исследований, которые палеонтологи и биологи провели в последнее время. Они помогли в подробностях воссоздать скелет тираннозавра и «навесить» на него мышечные ткани.

Сначала палеохудожники воссоздали скелет...

Сначала палеохудожники воссоздали скелет...

... навесили на скелет мышцы - получилось, как на картинке из гастронома.

... навесили на скелет мышцы - получилось, как на картинке из гастронома.

...наконец тело обтянули кожей. Но покрывать ее перьями не стали. Не модно это сейчас,

...наконец тело обтянули кожей. Но покрывать ее перьями не стали. Не модно это сейчас,

А какой должна быть кожа ящера? Ответ подсказала работа, опубликованная в 2017 году в журнале Biology Letters. Ее авторы — большая группа ученых из Австралии, Канады, Швеции и США, ведомая Филипом Беллом (Philip Bell) из университета Новой Англии (University of New England, New South Wales, Australia) изучили останки тиранозавра с чудом сохранившимися образцами кожи. Перьев не нашли, обнаружили чешуйки. И теперь утверждают, что перьев у гигантских зубастых ящеров не было. А если и были, то только на спине. И в небольшом количестве.

Изучение сохранившейся кожи тираннозавра перьев не выявило.

Изучение сохранившейся кожи тираннозавра перьев не выявило.

Ученые однако не исключают, что некоторые ящеры все же были «пернатыми» - например менее крупные родственники тиранозавров и даже их предки. Останки этих существ были обнаружены в провинции Ляонин на северо-западе Китая. Монстры жили 125 миллионов лет назад, весили около семи тонн и достигало в высоту 9 метров.

Ящерам дали название Yutyrannus Huali. «Красивый тиран в перьях» - означает это китайско-латинское словосочетание в приблизительном переводе.

Китайский пушисты тираннозавр: одно время считалось, что все так выглядели.

Китайский пушисты тираннозавр: одно время считалось, что все так выглядели.

Один из авторов находки - профессор Сю Син из академии наук Китая — пояснял, что перья у «Тирана» были не такими, как у нынешних птиц. Они напоминали скорее мягкий пушок только что вылупившихся цыплят.

Одно время модно было считать, что перья покрывали всех тираннозавров. Некоторые биологи полагали, что пернатыми были и менее крупные хищные ящеры - другой породы. Но теперь представления изменились. По крайней мере по поводу тираннозавров.

Куры показали, как ходили тираннозавры.

Куры показали, как ходили тираннозавры.

КСТАТИ О ПОХОДКЕ

Исследователи изучили биомеханику тираннозавров, что называется, живьем

Вопрос "Каким образом передвигались динозавры?" давно волнует палеонтологов. И рождает споры. Потому что разные исследователи придерживаются разных взглядов на то, как гигантские ящеры переставляли лапы и как при этом располагали свое грузное тело.

Как правило, чтобы разобраться в особенностях походки давно вымерших животных, ученые моделируют их биомеханику на компьютере. А вот американские и чилийские биологи (University of Chile, University of Chicago, University of Illinois) пошли принципиально другим путем. Решили в натуре посмотреть, как ходит, к примеру, 13-метровый тираннозавр (Tyrannosaurus rex). А показать "попросили"… цыплят - бройлеров.

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