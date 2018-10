Тираннозавры: ученые показали, как они выглядели на самом деле

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-16T14:55:57+03:00

Тираннозавры (T Rex) ходили, пригнувшись к земле, кожу имели чешуйчатую, лишенную перьев, обладали непропорционально маленькими передними конечностями. Так теперь выглядят эти гигантские ящеры. А еще недавно палеонтологи полагали, что тираннозавры были покрыты перьями или хотя бы пухом. Как цыплята. И ходили, выпрямившись во весь свой рост.

Новейшие представления о внешности кошмарных обитателей «парка юрского периода» недавно воплотил палеохудожник Аджи Палмер (RJ Palmer) из Сан Франциско. Его реконструкция экспонируется ныне в Мехико — в Музее естествознания и науки (Mexico Museum of Natural History and Science).

Вместе с коллегами и консультантами автор композиции изучил результаты более 20 исследований, которые палеонтологи и биологи провели в последнее время. Они помогли в подробностях воссоздать скелет тираннозавра и «навесить» на него мышечные ткани.

Сначала палеохудожники воссоздали скелет...

... навесили на скелет мышцы - получилось, как на картинке из гастронома.

...наконец тело обтянули кожей. Но покрывать ее перьями не стали. Не модно это сейчас,

А какой должна быть кожа ящера? Ответ подсказала работа, опубликованная в 2017 году в журнале Biology Letters. Ее авторы — большая группа ученых из Австралии, Канады, Швеции и США, ведомая Филипом Беллом (Philip Bell) из университета Новой Англии (University of New England, New South Wales, Australia) изучили останки тиранозавра с чудом сохранившимися образцами кожи. Перьев не нашли, обнаружили чешуйки. И теперь утверждают, что перьев у гигантских зубастых ящеров не было. А если и были, то только на спине. И в небольшом количестве.

Изучение сохранившейся кожи тираннозавра перьев не выявило.

Ученые однако не исключают, что некоторые ящеры все же были «пернатыми» - например менее крупные родственники тиранозавров и даже их предки. Останки этих существ были обнаружены в провинции Ляонин на северо-западе Китая. Монстры жили 125 миллионов лет назад, весили около семи тонн и достигало в высоту 9 метров.

Ящерам дали название Yutyrannus Huali. «Красивый тиран в перьях» - означает это китайско-латинское словосочетание в приблизительном переводе.

Китайский пушисты тираннозавр: одно время считалось, что все так выглядели.

Один из авторов находки - профессор Сю Син из академии наук Китая — пояснял, что перья у «Тирана» были не такими, как у нынешних птиц. Они напоминали скорее мягкий пушок только что вылупившихся цыплят.

Одно время модно было считать, что перья покрывали всех тираннозавров. Некоторые биологи полагали, что пернатыми были и менее крупные хищные ящеры - другой породы. Но теперь представления изменились. По крайней мере по поводу тираннозавров.

Куры показали, как ходили тираннозавры.

КСТАТИ О ПОХОДКЕ

Исследователи изучили биомеханику тираннозавров, что называется, живьем

Вопрос "Каким образом передвигались динозавры?" давно волнует палеонтологов. И рождает споры. Потому что разные исследователи придерживаются разных взглядов на то, как гигантские ящеры переставляли лапы и как при этом располагали свое грузное тело.

Как правило, чтобы разобраться в особенностях походки давно вымерших животных, ученые моделируют их биомеханику на компьютере. А вот американские и чилийские биологи (University of Chile, University of Chicago, University of Illinois) пошли принципиально другим путем. Решили в натуре посмотреть, как ходит, к примеру, 13-метровый тираннозавр (Tyrannosaurus rex). А показать "попросили"… цыплят - бройлеров.

