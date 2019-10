Зачем Трамп устроил секс-скандал в Голливуде

Грандиозный секс-скандал вспыхнул ровно два года назад. 5 октября 2017 -го газета The New York Times опубликовала громкое расследование. Оказывается, 65-летний продюсер Харви Вайнштейн около 30 лет домогался молодых актрис и сотрудниц своей кинокомпании. Сценарий был один и тот же. Харви приглашал женщин в номер отеля обсудить роль. Встречал в банном халате, наброшенном на голое 130-килограммовое тело. Сбрасывал его и предлагал гостье сделать массаж. И это, как говорится, в лучшем случае. Некоторым делал более непристойные предложения. Газета назвала 13 актрис, пострадавших от его домогательств. «Я думала, как мне выйти из комнаты как можно скорее, не испортив при этом отношения с Вайнштейном», - вспоминала звезда Голливуда Эшли Джадд, отказавшаяся делать массаж. За что и поплатилась. Больше Харви ей ролей не предлагал.

Кинобога сбросили с Олимпа

Америка была в шоке! Вайнштейн – один из столпов Голливуда и всей страны. Продюсер культовых блокбастеров: «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Властелин колец», «Маленький Будда», «Чикаго», «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир», «Джанго освобожденный», «В постели с Мадонной», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор»…

Его фильмы имели более трехсот номинаций на «Оскар», получили 81 статуэтку. Кинокритики подсчитали, что на церемонии вручения «Оскара», главном кинособытии планеты, Харви благодарили чаще, чем Всевышнего. И вот на кинобога замахнулись…

Харви в тот же день покаялся в грехах, извинился перед некоторыми жертвами и пригрозил иском в $50 миллионов к The New York Times за клевету. Дескать, часть обвинений – ложные.

Действительно, газета опубликовала незавершенное расследование. Спешила, поскольку знала, что конкуренты готовят аналогичный материал. 10 октября еженедельник The New Yorker сделал контрольный выстрел в причинное место Вайнштейна. Обвинения оказались более серьезными, чем массаж голого продюсера, совместные принятие душа, ванн , описанные в The New York Times . Актрисы Азия Ардженто («Призрак оперы») и Люсия Эванс («Зомби-отель») рассказали, что Вайнштейн за обещание ролей принудил их к оральному сексу. (Позже их обвинения стали основой для возбуждения уголовного дела!)

Актриса Азия Ардженто - одна из тех, кого Вайнштейн принудил к сексу. Фото: instagram.com/asiaargento

И пошло-поехало. Десятки актрис наперебой кинулись вспоминать о давних сексдомогательствах Харви. Включая Миру Сорвино, Розанну Аркетт, Сальму Хайек… «У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Вайнштейном, - поделилась Анджелина Джоли. - Из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это.» Гвинет Пэлтроу, получившая «Оскара» за фильм Вайнштейна «Влюбленный Шекспир», призналась, что Харви и ее в молодости приглашал в номер делать массаж. Она рассказала бойфренду Брэду Питу, тот потребовал от продюсера не приставать к его девушке.

"Я ТОЖЕ"

Так два года назад на карьере Великого и Неприкасаемого Вайнштейна был поставлен крест. Одного из самых влиятельных продюсеров современности выгнали из руководства родной киностудии The Weinstein Company (которую он создал с братом Бобом), из Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей премию Оскар и других серьезных организаций. От главного секс-маньяка Америки ушла молодая (на 24 года моложе) жена-англичанка Джорджина Чапман, актриса, дизайнер, родившая Харви двух деток. Он прошел в спецклинике курс реабилитации от секс-зависимости. Был арестован, выпущен с браслетами слежения под залог в миллион долларов. В сентябре должен был состояться суд. Но его перенесли на январь 2020 года в связи с новыми обвинениями.

Бывали и прежде в Голливуде громкие секс-скандалы. С теми же режиссерами Романом Полански и Вуди Алленом, обвинявшимися в педофилии. Но оба продолжают снимать фильмы. Сам президент США Билл Клинтон «шалил» с практиканткой в Овальном кабинете. Но счастливо избежал импичмента и спокойно отбыл свои два срока в Белом доме. Все эти инциденты оказались локальными.

А вот дело Харви неожиданно приобрело международный масштаб. Породив популярный в соцсетях хештег Me Too, одноименное движение феминисток планеты в защиту прав женщин, ставших жертвами домогательств. И так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости, включая Кэвина Спейси, Сталлоне, Шварценеггера…

Последняя жертва феминисток – всемирно известный тенор Пласидо Доминго. В августе-сентябре 19 певиц, танцовщиц за океаном обвинили 78 –летнего певца в посягательствах на женскую честь тридцатилетней давности. Концерты знаменитого испанца в Штатах сразу отменили. На днях он вынужден был прервать сотрудничество с нью-йоркской Метрополитен-опера, где выступал целых полвека. 25 сентября Доминго планировал исполнять там главную партию в опере "Макбет" Джузеппе Верди. Вместе с «леди Макбет» - Анной Нетребко. Увы… Сам Пласидо все обвинения отвергает. В Европе он продолжает выступать с триумфом, концерты никто не отменяет, в середине октября его ждут в Москве.

Суд над Вайнштейном (на фото - слева) перенесли на январь 2020 года.

ЗАКАЗАТЬ ХАРВИ

Молниеносно сброшенный с киноолимпа Вайнштейн , не ожидавший такого удара судьбы, обвинил в своих невзгодах… младшего брата Боба. Дескать, это он «заказал» его прессе.

В 1979 году Харви и Боб создали знаменитую компанию Miramax, названную в честь их родителей Мириам и Макса. В ее активе «Секс, ложь и видео», «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Часы», Чикаго», «Влюбленный Шекспир» и ряд других нашумевших фильмов. Одна из главных удач, сделавших имя студии – «Криминальное чтиво». Вайнштейны и открыли Квентина Тарантино, делали все его фильмы.

Позже они продали студию компании Walt Disney за 60 миллионов долларов. И создали новую - The Weinstein Company , где продолжали печь блокбастеры. (Впоследствии новые хозяева перепродали Miramax за миллиард баксов! Вот уж братья покусали локти.) Боб всегда был на вторых ролях. Харви почему-то решил, что братец вздумал его подсидеть.

Но скандал ударил по репутации самой The Weinstein Company, чего не мог не предвидеть Боб. К тому же, если бы он действительно хотел таким образом убрать брата и самому выйти в дамки, публикации появились бы гораздо раньше. Боб прекрасно знал все секс-грехи Харви. Однако журналистское расследование шло долгих десять месяцев. Одновременно в двух СМИ. Кто-то действовал наверняка. Уж одно-то издание точно опубликует компромат! Пикантности придавал тот факт, что статью в The New Yorker готовил журналист Ронан Фэрроу, родной сын актрисы Мии Фэрроу и скандального режиссера Вуди Аллена. Он до сих пор обвиняет отца в педофилии. Дескать, тот насиловал его сводную сестренку. Так что Ронан был идейным расследователем. Его статья стала более убийственной для Харви, хотя вышла на пять дней позже. Кто-то явно знал, кого «зарядить» против Вайнштейна.

Кто? По всей вероятности, люди Трампа.

Фантастическая версия? Полагаю, Джефф Безос, самый богатый человек в новейшей истории Земли ($150 млрд в 2018 г), так не считает. В этом году он сам стал жертвой журналистского секс-расследования.

Джефф и Макензи долгое время считались идеальной парой в мире миллиардеров. Они вместе ушли некогда в никуда из преуспевающей фирмы Уолл-стрита, где Джефф был вице-президентом. С нуля создали торговую интернет- компанию «Амазон». 25 лет безоблачного брака! Четверо детей! Ни одного скандала на публике. И вдруг в январе, аккурат к 55-летию Джеффа, популярное издание The National Enquirer сообщило о его тайной связи с актрисой, телеведущей Лорен Санчес. Журналисты четыре месяца буквально висели на хвосте у миллиардера, отслеживая грешную парочку в «частных самолётах, шикарных лимузинах, пятизвёздочных отелях и тайных любовных гнёздышках».

Джефф и Макензи Безосы долгое время считались идеальной парой в мире миллиардеров. Но Трамп их развелФото: REUTERS

Были опубликованы убедительные фото с их свиданий, перехваченные эсэмэски Джеффа типа «Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы . Я люблю тебя».

На расследование требовались большие средства! И кто-то не пожалел баксов.

Макензи тут же подала на развод.

Своеобразный «подарок» миллиардеру к дню рождения преподнес Трамп. Дело в том, что Безос - владелец The Washington Post, пожалуй, главного антитрамповского рупора США. Газета обвиняла кандидата, затем президента во всех смертных грехах, включая сексуальные. Недаром Трамп объявил Безоса своим личным врагом. И тот получил «ответку». Ведь The National Enquirer принадлежит старому другу Трампа Дэвиду Пекеру. Еще в период выборов издание откровенно поддерживало Дональда. А один из авторов антибезосовского скандала яростно защищал тогда Трампа от нападок дам.

После разоблачения греховодника Трамп злорадно написал в Титтере: «Какая жалость - слышать новости про Джеффа Бозо, которого «сделал» конкурент, чьи репортажи оказались куда более точными, чем репортажи в его лоббистской газетке Amazo Washington Post».

Публика долго судачила, что в результате развода, которого Безос явно не хотел, обманутая жена получит половину состояния и Джефф потеряет титул самого богатого человека планеты. Бывшей супруге, однако, дали $37,5 млрд отступных. Все равно большой удар по кошельку врага Трампа.

Так что версия о том, что именно люди Трампа устроили вселенскую заварушку с Вайнштейном, имеет веские основания.

Чем же Харви насолил Дональду, также большому любителю слабого пола?

Во-первых, он - столп Голливуда. Был! А Голливуд по давней традиции стоит за демократов. На последних президентских выборах это проявилось особенно наглядно. Большинство звезд Фабрики грез на митингах, в прессе, видеороликах призывали голосовать против Трампа, обзывая его сексистом, расистом, гомофобом, ксенофобом и прочими нехорошими словами. Мэрил Стрип, Джулианна Мур, Мартин Шин, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлэйк, Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Тоби Магуайр, Сара Джессика Паркер, Роберт Дауни-младший, Марк Руффало и многие другие атаковали Дональда со всех сторон. Режиссеры Стивен Спилберг и Джосс Уидон («Мстители») внесли по миллиону долларов в фонд Хилари Клинтон. Но та все равно проиграла.

Мадонна бесплатно пела для участников мощного антитрамповского митинга, даже успела обматерить нового хозяина Белого дома в прямом эфире, пока ее не отключилиФото: REUTERS

В день инаугурации нового президента звезды устроили крестовый поход против Трампа: Мадонна, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Шер, Шарлиз Террон, Кристен Стюарт, Алек Болдуин, Роберт де Ниро, Джулиана Мур, кинорежиссер Майкл Мур... Мадонна бесплатно пела для участников мощного антитрамповского митинга, даже успела обматерить нового хозяина Белого дома в прямом эфире, пока ее не отключили.

Джулиана Мур выступает перед протестующими в Нью-Йорке в день инаугурации ТрампаФото: REUTERS

Харви Вайнштейн даже на фоне демократического Голливуда был в киношной тусовке, пожалуй, главным врагом Республиканской партии. В давние времена снял с кинодокументалистом Майклом Муром фильм «Боулинг для Коломбины» против республиканцев. Их же документальный «Фаренгейт 9/11» о теракте 11 сентября 2001 года расследовал связи президента-республиканца Джорджа Буша и Усамы бин Ладена, считавшегося организатором теракта. Фильм собрал в прокате 100000000 долларов, получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Первоначально его даже не хотели показывать в США из-за скандальности, сатиры на администрацию Буша.

Харви - личный друг четы Клинтонов, Барака Обамы. Дочь Барака, кстати, работала у него в The Weinstein Company. К ней, надо полагать, друг семьи не приставал. Харви жертвовал сотни тысяч своих долларов на выборы Билла, Барака, Хилари, собирал для них миллионы в Голливуде.

Сам Трамп прокомментировал прессе историю с продюсером-развратником туманно: «Я давно знаю Харви Вайнштейна, меня это не удивляет.»

ЗАТКНУТЬ РОТ ПРОТИВНИКАМ

Скандалом с Вайнштейном хозяин Белого дома убил сразу несколько зайцев. Во-первых, уконтропупил Голливуд, который иначе продолжал бы нападать на него весь первый президентский срок и вставлял бы палки в колеса на новых выборах. Теперь же, на фоне преступлений Харви хождения Дональда налево, скабрезности в адрес женщин – невинные шалости. Дело не только в самом развратнике. Голливудские моралисты обоего пола типа Мерил Стрип, Мадонны, Де Ниро, ди Каприо и иже с ними прекрасно знали многие годы о «проделках» Харви, но молчали. Не этим лицемерам теперь осуждать Трампа.

История Вайнштейна также ясно показала, что главные бабники, развратники в США – демократы. Президент Рузвельт, получивший смертельный инсульт, воркуя с любовницей. Та сбежала с места трагедии, чтоб не встречаться с вдовой. Президент Кеннеди по кличке «Жеребчик», славившийся своими похождениями. Тот же Клинтон, замаравший в Овальном кабинете платьице стажерки и чудом избежавший импичмента. Биллу и Хилари Клинтонам, Обаме пришлось срочно открещиваться от нашкодившего соратника. Часть его «грязных пожертвований» на президентские выборы - 2016 демократы отправили на благотворительность.

Клинтон, замаравший в Овальном кабинете платьице стажерки и чудом избежавший импичментаФото: EAST NEWS

Открестился от друга и режиссер нашумевшего «Фаренгейта» Майкл Мур, Мэрил Стрип, называвшая Харви богом и ряд других звезд Голливуда.

Униженный Вайнштейн ждет суда 6 января. За сексдомогательства и изнасилования ему грозит пожизненное.

Впрочем, Харви должен благодарить судьбу, что доживет до суда. Минувшим летом в США разгорелся еще один сексскандал. Был арестован миллиардер Джеффри Эпштейн. Любитель несовершеннолетних девушек. Он не только сам «пользовал» их, но и предоставлял высокопоставленным друзьям, включая сына английской королевы принца Эндрю. И, похоже, записывал на видео, чтоб в дальнейшем шантажировать. К радости многих могущественных персон, в августе Джеффри покончил с собой в тюрьме, не дожив до суда. Но злые языки утверждают, что миллиардера убрала чета Клинтонов. Он слишком много знал! У Джеффри был личный самолет Боинг 727, оборудованный роскошными кроватями. Лайнер имел прозвище - «Лолита Экспресс». Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром «Лолиты» был бывший президент США демократ Билл Клинтон.

Джеффри покончил с собой в тюрьме, не дожив до суда. Но злые языки утверждают, что миллиардера убрала чета КлинтоновФото: EAST NEWS

А В ЭТО ВРЕМЯ

РАЗБОРКИ УДАРЯТ И ПО РОССИИ

На эту осень демократы планировали затеять импичмент Трампу из-за двух дам, с которыми тот имел когда-то связь. На выборах 2016 года дамы хотели поведать об интиме, но им хорошо заплатили, чтоб держали язык за зубами. Сейчас про эти давние интрижки противника демократы забыли, вцепившись в рассекреченную стенограмму беседы Трампа с Зеленским. Хотя прежде всего эта стенограмма бьет по главному сопернику Трампа на скорых президентских выборах демократу Байдену, который хорошо поураганил на Украине вместе с сыном. В ответ Белый дом возобновил расследование по использованию Хилари Клинтон в бытность Госсекретарем США личной почты для отправки секретной информации. Чтоб та точно не вылезала на новых выборах.

Бодание Слона (символ Республиканской партии) и Осла (символ демократов) продолжаются. Казалось бы, какое нам до этого дело? Увы, в яростной схватке с Трампом демократы продолжают попытки привязать Дональда к России. Требуют уже расшифровки публикаций стенограмм его бесед с Путиным (Первой это требовала еще в прошлом году газета бабника Безоса.) Трамп, отбиваясь, вводит новые санкции против России.