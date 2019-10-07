Топ-менеджер должен обладать навыком получения счастья

1 октября Ассоциация менеджеров провела форум «Будущее управленческих профессий» в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. Модератором пленарной секции выступил Кирилл Токарев, ведущий РБК ТВ.

Участники делового события к перспективным навыкам успешного лидера будущего причислили те, что имеют отношение к процессу коммуникации и получению счастья, эмоциональный интеллект, умение брать ответственность, заботиться об охране окружающей среды.

«Новые времена несут с собой новые вызовы, заново перекраивая границы профессий и отраслей. На форуме мы обсудим, как и где найдут свое место менеджеры в новом технологическом укладе в эпоху тотальной цифровизации и наступающего искусственного интеллекта, какие новые компетенции и управленческие подходы потребуются для развития бизнеса», - открыл событие Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров.

Он представил портрет топ-менеджера-2019, который Ассоциация менеджеров по традиции создает на основе опроса участников рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Если в прошлые годы разрыв между топ-менеджерами мужчинами и женщинами сокращался, то в этом году снова увеличился и составил 61% к 39%. Средний возраст участников рейтинга – 41 год, в браке находятся 79% руководителей.

В топ-15 наиболее важных навыков и компетенций, которые топ-менеджеры считают критически важными для своей профессии, вошли креативность, быстрая обучаемость и быстрое освоение новых технологий в рамках своего профессионального функционала, умение работать в условиях неопределенности, эмоциональный интеллект, умение видеть и учитывать бизнес-драйверы из других профессиональных областей внутри компании.

Особо любопытной оказалась точка зрения топ-менеджеров на вопрос инвестирования в цифровые технологии. 48% респондентов считает, что еще рано подводить итоги и рассчитывать отдачу от инвестиций. В то же время треть менеджеров отмечают, что инвестиции в цифровые технологии окупились в их компании.

Форсайт-исследование «Будущее управленческих профессий» представил Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Результаты масштабного исследования показали, как глобальные тренды влияют на конкурентоспособность компаний и изменяют компетенции топ-менеджеров. Среди ключевых вызовов, на которые стоит обратить внимание, - тотальная цифровизация экономики; переход к экономике впечатлений, шеринг-экономике; усиление экологических требований; кастомизация продуктов и услуг; неизбежное старение населения - объем «серебряной экономики» оценивается в 15 триллионов долларов.

В топ-5 навыков и компетенций, которые будут наиболее значимы для высшего руководителя через 5 лет, вошли: умение видеть возможности в сложной, неопределенной среде; эмоциональный интеллект; комплексное многоуровневое решение проблем; высокие способности к обучению; разработка видения и умение объединить людей вокруг него; способность к критическому мышлению. «Может быть, наше российское умение находить решения в ситуации «надо было вчера» и есть та уникальная компетенция будущего?» - заключил эксперт.

«Главным активом любой компании становится человеческий капитал. И до сих пор было странно насколько бесхозно мы, как руководители, к нему относились. В свое время лордом Кельвином была произнесена фраза: «Нельзя улучшить то, что нельзя измерить». Мы никогда не пытались в режиме реального времени измерить счастье нашего человеческого капитала, его diversity, inclusion, этические вопросы. Теперь это стало возможно с помощью искусственного интеллекта», - продолжил дискуссию Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY.

О том, как роботизация повлияет на будущее управления, высказался Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни»: «Несмотря на быстро меняющийся мир роль человека в процессе принятия решений остается незаменимой константой. Меняются, усовершенствуются лишь средства, которые помогают более обоснованно и оперативно принимать решения. Роботизация и искусственный интеллект относятся к тем категориям и обстоятельствам, которые должны сделать жизнь человека более эффективной, качественной и яркой, поскольку позволят не тратить время на рутинные действия и операции, высвобождая его для решения творческих задач».