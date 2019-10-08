Главная премьера сезона – «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»

5 октября в Театре МДМ состоялась главная премьера сезона – российская версия лондонского полумюзикла «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». На праздник были приглашены друзья театра – звезды российского шоу-бизнеса, артисты, режиссеры, выдающиеся общественные деятели, популярные блогеры и журналисты. Гости первыми увидели яркую искрометную комедию, которую создатели называют бродвейским театральным реверансом Голливуду. Все события этого вечера были по-голливудски захватывающими, включая гигантский бриллиант, установленный на «оскаровской» красной дорожке, по которой дефилировали звезды премьеры.

Продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в финале спектакля под крики «браво!» совершенно неожиданно для зрителей спустился на сцену с двадцатиметровой высоты без страховки, держась одной рукой за трос, и поблагодарил всех «соучастников» ограбления: артистов и создателей спектакля – режиссера российской постановки Кэти-Энн Макдонаф и Анну Шевчук, автора русского текста Александру Козыреву и музыкального руководителя Анну Куликову. Кроме того, он заверил инвесторов, что вложенные в постановку средства вскоре будут возвращены: «Большое спасибо за поддержку всем нашим партнерам, на деньги которых поставлен спектакль. Вернём, как только ограбим банк!».

Российским постановщикам и продюсерам спектакля удалось опередить Бродвей

Российским постановщикам и продюсерам спектакля удалось опередить Бродвей: московская постановка вышла раньше бродвейской! Но несмотря на то, что пьеса еще не была представлена на Бродвее, «американский след» этой британской комедии на лицо, ведь по сюжету, действие происходит в Миннеаполисе в конце криминальных пятидесятых. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным драгоценным камнем. Бриллиант искали и одетые в перчатки и темные очки гости закрытой премьеры и нашли…

В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Даниил Пугаёв, Игорь Гудеев, Олег Савцов, Илья Денискин, Владимир Моташнёв, Станислав Беляев, Даня Чванов, Александр Горелов, Никита Смольянинов, Екатерина Крамзина, Евгений Пилюгин, Марина Иванова, Кирилл Гордеев, Никита Григорьев, Юлия Ива, Сергей Федюшкин, Олег Отс и другие артисты ведущих театров страны. На счету актеров «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и мюзикле «Первое свидание».

Поздравить с новой работой продюсера постановки Дмитрия Богачева, театральные компании «Бродвей Москва» и «Фэнси Шоу» пришли: Михаил Швыдкой, Лариса Долина, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Алла Довлатова, Алена Свиридова, Оксана Федорова, Александр Олешко, Лиза Арзамасова, Лера Кудрявцева, Юлий Гусман, Аркадий Укупник, Макс Бранд, Герман Черных, Ева Миллер, Даша Духонина, Мила Клименко, Настя Крайнова, Алена Рапай, Евгений Кулик, Алена Водонаева, Полина Трубенкова, Мария Погребняк, Artik & Asti, Андрей Разыграев, Анна Бахирева, Ольга Кузьмина, Карина Андоленко, Снежина Кулова и другие.