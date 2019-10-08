«Морской старт» - и пускать ракеты нельзя, и бросить жалко

Последняя информация: комплекс «Морской старт» готовят к переходу из порта Лонг Бич (это Калифорния) в порт Большой Камень (а это уже наш Дальний Восток). И сразу возник вопрос: а зачем? И, главное, а есть ли у этого комплекса перспективы?

Попробуем разобраться. В лучшие времена «Морским стартом» владел консорциум четырех стран. Норвегия переделала буровую платформу Odyssey под плавучий космодром. Украина изготавливала для него ракеты «Зенит». Американский Boeing взял на себя руководство проектом и его финансирование. Ну а координация проекта лежала на российской ракетно-космической корпорации «Энергия». В 1999 году с платформы состоялся первый пуск.

Идея была в общем-то грамотная. Устроить космодром на экваторе, откуда выводить спутники на орбиту дешевле всего. Но окупить проект не удалось. Пуски были. Всего за историю «Морского старта» их состоялось 36, из них три - аварийные. Чтобы зарабатывать деньги нужно было пускать чаще и эффективнее. Но заказчиков оказалось не так много, как хотелось. Ну, а когда Илон Маск объявил стоимость доставки грузов своими ракетами Falcon 9 (Space X явно демпинговал, но что поделаешь – рынок) шансов у «Морского старта» практически не осталось.

2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. Убытки оценили почти в 1 млрд долларов. Boeing потребовал компенсацию с партнеров. Корпорация «Энергия» таким образом «заработала» долг в размере почти 300 млн долларов США. Но при этом стала, по сути дела, собственником «Морского старта» - 95 процентов акций.

За долги «Энергии» рассчитался Роскосмоc. Местами в пилотируемых кораблях «Союз». Их передали Boeing. За полеты американских астронавтов к Международной космической станции NASA заплатила Boeing 370 млн долларов.

Таким образом корпорация «Энергия» получила «чемодан без ручки». «Морской старт» был – а он состоит, напомню, из двух частей - сборочно-командного судна Sea Launch Commander и пусковой платформы Odyssey. А ракет под него не было – «Зениты», напомню, производили на Украине и с 2014 года рассчитывать на их поставки уже не было смысла. Не говоря уже о том, что и заказчиков на пусковые услуги было, мягко говоря, не очень много.

В 2016 году было объявлено, что «Морской старт» купит компания Владислава Филева S7. И даже вложит собственные деньги в проект. Гендиректор S7 Space Сергей Сопов обещал, что компания начнет зарабатывать и даже рассказывал, что днепропетровский «Южмаш» станет под заказ S7 снова выпускать «Зениты», а для «Морского старта» их будут собирать в США. Потом пошли разговоры о том, что S7 закажет «Энергии» 85 новых ракет «Союз 5» в модификации для пуска с морской платформы. Потом Сопов из S7 Space уволился…

Все это время «Морской старт» стоял у стенки в Лонг Бич и на его содержание, на оплату команды тратились немалые деньги. И все это время шли разговоры о перебазировании обоих судов в район Владивостока.

В принципе логично собственность российской компании перевести на территорию России. Но вот вопрос – а насколько это экономически целесообразно? Для того, чтобы «Морской старт» вышел из порта Лонг Бич с него сняли все американское оборудование (в том числе, как сказал мне источник в российской ракетно-космической отрасли, навигационное и связное, а без него по морю передвигаться сложновато) и все украинское (то есть стартовое оборудование, необходимое для пуска ракет).

В результате, чтобы «Морской старт» ожил в него нужно вложить немаленькие средства просто, чтобы заново оснастить всем необходимым ракетным и морским оборудованием. И если с навигацией более-менее понятно, то с тем, какие ракеты можно будет с платформы запускать пока ясности нет. «Союз 5» в лучшем случае полетит в 2022 году. И пуск запланирован со стартового комплекса на Байконуре.

Пока ощущение, что «Морской старт» попал в патовую ситуацию. Бросить его в калифорнийском порту невозможно. Оставлять там тоже глупо. Переправить в Приморский край и там его поставить к стенке, чтобы ржавел – жалко. Одна надежда, что S7 Space все-таки найдет способ вывести комплекс из кризиса и при поддержке Роскосмоса (без нее точно никак) мы все-таки получим плавучий космодром с которого будут пускать новые российские ракеты.