После урагана Дориан щенок три недели выживал под обломками дома

С помощью дронов и устройств, оснащенных датчиками тепла, спасатели совместно с членами организации Big Dog Ranch Rescue смогли обнаружить щенка, который оказался под завалами в городе Марш-Харбор, острова Абако на Багамах после урагана Дориан.

Сотрудники организации Big Dog Ranch из города Локсахатчи Гровс, американского штата Флорида нашли пса под обломками кондиционера. Предположительно животное провело в ловушке более трех недель.

«Удивительно, что пес смог так долго выживать в одиночку. Он был под зданием с самого урагана. Он совершенно обессилен», - рассказала ABC News основательница Big Dog Лори Симмонс.

Сейчас Big Dog Ranch планируют разыскать хозяина щенка или найти для него новый дом. Сотрудники организации уже спасли 138 собак после урагана, многие снова увидели своих хозяев.

Напомним, в начале сентября по восточному побережью Соедененных Штатов прошел мощный ураган «Дориан», жертвами которого стали по меньшей мере десятки человек, тысячи пропавшими без вести.