Синоптики сняли видео внутри урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-03T17:50:40+03:00

Ученые дождались, когда стихии присвоят максимальный, пятый класс опасности, и взялись за камеру

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Специалисты национального управления океанографии и изучения атмосферы США опубликовали на своей официальной странице в Твиттере видео, снятое в самом центре урагана «Дориан». Камера была установлена на специальном лайнере Lockheed WP-3D Orion. Самолет используют для сбора данных, которые синоптики не могут получить с земли или с помощью радаров. Лайнер пролетел сквозь ураган в день, когда «Дориан» присвоили пятый, максимальный, класс опасности.

Правда, комментаторы видео испытали некоторое разочарование от увиденного:

- Я ожидал более быстрого движения внутри урагана, - писали люди.

- Странно не потому, что он такой мощный, а потому, что он такой медленный. Похоже, что он может оставаться почти неподвижным в течение следующих 30-40 часов.

Напомним, 3 сентября ураган постепенно начал ослабевать до 4 категории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729839" frameborder="0"></iframe> Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU