Синоптики сняли видео внутри урагана «Дориан»
Специалисты национального управления океанографии и изучения атмосферы США опубликовали на своей официальной странице в Твиттере видео, снятое в самом центре урагана «Дориан». Камера была установлена на специальном лайнере Lockheed WP-3D Orion. Самолет используют для сбора данных, которые синоптики не могут получить с земли или с помощью радаров. Лайнер пролетел сквозь ураган в день, когда «Дориан» присвоили пятый, максимальный, класс опасности.
Правда, комментаторы видео испытали некоторое разочарование от увиденного:
- Я ожидал более быстрого движения внутри урагана, - писали люди.
- Странно не потому, что он такой мощный, а потому, что он такой медленный. Похоже, что он может оставаться почти неподвижным в течение следующих 30-40 часов.
Напомним, 3 сентября ураган постепенно начал ослабевать до 4 категории.
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана.
ИСТОЧНИК KP.RU