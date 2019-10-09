2019-10-09T15:08:15+03:00
Политика

Дмитрий Вяткин: Я не Баба Ванга, но ответные меры в отношении Америки будут!

Чем ответят российские парламентарии на допрос их коллеги Инги Юмашевой в США
Игорь ЯКУНИН
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Вот мнение депутата Дмитрия ВяткинаВот мнение депутата Дмитрия ВяткинаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Госдуме обсуждается вопрос, не запретить ли депутатам визиты в СШАпока американские власти не извинятся за допрос депутата нижней палаты российского парламента Инги Юмашевой. Вот мнение депутата Дмитрия Вяткина:

- Предложение депутатам Госдумы закрыть для себя США, пока не извинятся за инцидент — правильно или нет?

- Что правильно?

- Будут извинения — будут поездки?

- Пока очевидно одно — в Америку российским гражданам, имеющим хоть какое то отношение к госкорпорациям или к органам власти, либо к государственным интересам не безопасно — вот и все.

- То есть…

- Американские власти давным-давно придерживаются политики, преследования российских граждан в самих США и за ее пределами - по любому поводу. Которые они сами придумывают.

- Невзирая на парламентский статус?

- Невзирая. Это и невыдача виз, это и задержания. Это какие то аресты, это и посадки в тюрьму. Нормы международного права - побоку. Они не сильно заморачиваются дипломатическим статусом. Ну, если они влезли в наше дипломатическое учреждение в Сиэтле, и выгнали оттуда наших дипломатов - о чем говорить?! Ездить в Штаты просто не-бе-зо-пас-но! Они наплевали на конвенцию о дипломатическом иммунитете. В Америке не признают никаких норм международного права.

- Но в США ведь приходится ездить — там и штаб-квартира ООН, и масса штаб-квартир крупнейших компаний, с которыми мы продолжаем работать…

- Американские власти ведут себя так, чтобы преследовать российских граждан без какого-бы то законного повода и основания. Не путайте поездки депутатов и дипломатов. У нас есть и депутаты с дипломатическом статусом. Но американцы нарушают устав ООН — они обязаны выдавать такие визы, однако этого не делают, - в том, что касается наших делегаций в ООН. Относительно наших людей с диппаспортами - они ничего не признают. Надо понимать, что не только депутату или дипломату - но и простому гражданину туда ездить небезопасно.

- Извинений по инциденту с Ингой Юмашевой мы не дождемся?

- Я не Баба Ванга чтобы предсказать, чего мы дождемся, а чего нет. Но ответные меры будут. Со стороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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