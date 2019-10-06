В ФБР отказались комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-06T20:17:42+03:00

Инга Юмашева также не стала сообщать журналистам подробности своего задержания

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В ФБР не стали комментировать задержание депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке. Напомним, парламентария из России остановили в американском аэропорту для допроса. О чем шла речь, сама Юмашева докладывать журналистам не стала. Коллеги депутата осудили произошедшее и выступили в поддержку задержанного для допроса парламентария. Случившееся назвали «циничной провокацией».

Корреспондент ТАСС пытался получить комментарий от пресс-службы ФБР, однако в ведомстве сообщили, что ответа для прессы на этот вопрос нет.

Сайт kp.ru писал, что Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт Росс». В аэропорту ее попросили проследовать с сотрудниками Федерального Бюро расследований (ФБР). Допрос Юмашевой длился около часа. По завершении "беседы" депутат проинформировала о случившемся посла России в США Анатолия Иванова.

Позже он сообщил журналистам, что считает действия американцев "возмутительными и неприемлемыми".

ИСТОЧНИК KP.RU