2019-10-06T20:17:42+03:00
Политика

В ФБР отказались комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

Инга Юмашева также не стала сообщать журналистам подробности своего задержания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАСДепутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАС
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В ФБР не стали комментировать задержание депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке. Напомним, парламентария из России остановили в американском аэропорту для допроса. О чем шла речь, сама Юмашева докладывать журналистам не стала. Коллеги депутата осудили произошедшее и выступили в поддержку задержанного для допроса парламентария. Случившееся назвали «циничной провокацией».

Корреспондент ТАСС пытался получить комментарий от пресс-службы ФБР, однако в ведомстве сообщили, что ответа для прессы на этот вопрос нет.

Сайт kp.ru писал, что Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт Росс». В аэропорту ее попросили проследовать с сотрудниками Федерального Бюро расследований (ФБР). Допрос Юмашевой длился около часа. По завершении "беседы" депутат проинформировала о случившемся посла России в США Анатолия Иванова.

Позже он сообщил журналистам, что считает действия американцев "возмутительными и неприемлемыми".

ИСТОЧНИК KP.RU

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