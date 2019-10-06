Депутат Госдумы Юмашева отказалась рассказывать о допросе ФБР

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-06T07:54:09+03:00

Журналисты пытались узнать у нее подробности произошедшего в аэропорту Нью-Йорка

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Депутат Госдумы Инга Юмашева, которой по прибытии в Соединенные Штаты заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР), оказалась рассказывать какие-либо подробности часового допроса в аэропорту Нью-Йорка.

«Я проинформировала посла России Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», - сказала она РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье стало известно, что Ингу Юмашеву, перед выходными прилетевшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт Росс», в аэропорту попросили пройти в отдельное помещение, где представившийся сотрудником ФБР мужчина стал задавать ей вопросы, а потом предложил продолжить беседу «в неформальной обстановке».

Об этом рассказал журналистам глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов, добавив, что посольство направило в госдепартамент ноту протеста и потребовало объяснить возмутительные действия американской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU