Последствия скандала: Грузия потеряла $113 млн. от запрета полетов, а россияне стали пить больше грузинского вина

Остановка авиасообщения с Россией дорого обошлась Грузии. Глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квиришвили заявила, что запрет полетов из РФ в июле и августе обернулся потерей $113 млн. (около 7,3 миллиарда рублей).

Впрочем, в убытке не только грузинские гостиницы, но и наши авиакомпании. «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Nordavia и Red Wings потеряли больше миллиарда рублей. Пока власти не решили, как компенсировать перевозчикам ущерб.

Все началось в июне, когда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов прибыл в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Поскольку он эту организацию возглавляет, Гаврилова в зале грузинского парламента усадили в кресло спикера. Возмущение грузин вылилось в многотысячные демонстрациями с антироссийскими лозунгами. В ответ указом Владимира Путина введен запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию, а туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путевок в эту страну.

А самолетам Georgian Airways закрыли доступ в российское небо. Гендиректор перевозчика недавно заявил, что готовит иск на $25 млн. в Европейский суд против Минтранса РФ. Впрочем, в случае с Georgian Airways причиной запрета стала не политика, а претензии к программе безопасности компании. К тому же она накопила 800 тысяч долларов долгов за работу российских диспетчеров.

Возмущение грузин вылилось в многотысячные демонстрациями с антироссийскими лозунгами.Фото: REUTERS

Хотя наши туристы и нашли другие страны для отпуска, по Закавказью они все-таки скучают. Об этом говорит тот факт, что продажи грузинского вина пошли в рост. С января по сентябрь объемы экспорта в Россию выросли на 11%. Всего мы выпили 41 миллион бутылок киндзмарауди, кахети и хванчкары.

Эксперт ничего удивительного в этом не видит. Вадим Дробиз подчеркивает, что грузинское вино традиционно потребляют люди среднего возраста и старше, выросшие в СССР.

- Потребитель не обижается на политиков, он руководствуется вкусовыми привычками, - объясняет Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Боязнь остаться без любимого грузинского вина из-за перспектив ограничения ввоза заставила людей запасаться. Половину роста обеспечили дополнительные запасы, которые сделали россияне. Остальное - естественный процент роста потребления.