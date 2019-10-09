Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией
Страна просела в сфере индустрии и туризма на примерно на 113 миллионов долларов
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Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщила о финансовых потерях в связи с запретом авиасообщения с Россией. По ее данным, в стране не досчитались около 133 миллионов долларов.
- Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов, - заявила она в интервью телекомпании «Имеди» .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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