Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией

СЕГОДНЯ 05:22 2019-10-09T05:22:00+03:00

Страна просела в сфере индустрии и туризма на примерно на 113 миллионов долларов

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Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщила о финансовых потерях в связи с запретом авиасообщения с Россией. По ее данным, в стране не досчитались около 133 миллионов долларов.

- Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов, - заявила она в интервью телекомпании «Имеди» .

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ИСТОЧНИК KP.RU