2019-06-20T22:44:40+03:00
Политика

«Били, закидывали бутылками»: Депутат Госдумы рассказал, как сторонники Саакашвили напали в Грузии на российских политиков

Николай Зенцов поделился с "КП" подробностями потасовки [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Охрана посоветовала депутатам покинуть гостиницу. Фото: Николай ЗенцовОхрана посоветовала депутатам покинуть гостиницу. Фото: Николай Зенцов
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В жарком Тбилиси запахло новым майданом. Оппозиционеры пришли к зданию парламента, готовятся к штурму. Казалось, скандал в Грузии разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Помните, как у Ельцина: «Не так сели!» Мол, грузины обиделись и выгнали наших депутатов.

Но все это фейк. Как рассказал «КП» участник событий, депутат Госдумы Николай Зенцов, провокацию против российских политиков готовили сразу.

- Николай, вы уже в Москве?

- Да, мы прилетели.

- А из-за чего все развязалось в Грузии? Сели не на то место?

Стихийный антиправительственный митинг в Грузии.Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации

- Нет, все это ерунда. Это была спланированная, подготовленная акция. Как мне известно, сейчас там до 10 тысяч человек народу уже на улицах. Собираются парламент штурмовать. Началось все с того, что на заседании межпарламентской ассамблеи по православию был болезненный ажиотаж прессы. Ее было много, она была сосредоточена на негатив в адрес Гаврилова.

- В чем это выражалось?

- Придумали, что он участвовал в войне в Абхазии. Это фейк. Это вкинули на потребу толпе. На следующий день это стало поводом для провокации. В парламенте началось заседание ассамблеи. Туда ворвалась группа депутатов, нам сказали, что это остатки команды Саакашвили. Это 15 человек. Они ворвались на трибуну и заблокировали ее. С ними были молодые люди с плакатами. И очень много прессы.

В жарком Тбилиси запахло новым майданом Фото: REUTERS

В жарком Тбилиси запахло новым майданомФото: REUTERS

- Что они стали делать?

- Стали орать на нас. Какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать. Требовали, чтобы русские покинули парламент. Якобы пока мы не покинем парламент, ничего продолжаться не будет. Переговоры генсека ассамблеи – он грек – ни к чему не привели. Идти на конфронтацию мы не собирались. Мы перешли в отель. Его тут же окружили толпой. 300 человек блокировали входы. С ней тяжело справлялась полиция.

- Толпа хотела напасть?

- Они закидывали бутылками с водой. У всех в руках были оскорбительные для президента и нашей страны плакаты. Они сжигали портреты президента. Оскорбляли нас. Отвратительно, что в этом принял участие депутат Верховной Рады Украины. Единственный из делегации ассамблеи, который поучаствовал в провокации. Он стал мило общаться с этими протестующими.

Оппозиционеры пришли к зданию парламента, готовятся к штурму Фото: REUTERS

Оппозиционеры пришли к зданию парламента, готовятся к штурмуФото: REUTERS

- Как вы уезжали?

- Охрана посоветовала покинуть гостиницу. Якобы это должно утихомирить протест. Охрана попыталась вывести нас. Гаврилов получил удар по затылку, у него слетели очки. Но нам удалось уехать. В аэропорту к нам в отдельный зал проникли репортеры. Это тоже было спланировано. Все это напоминало Украину – с криками с оскорблениями.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел

Грузинская оппозиция, давно ждущая повода для реванша над «Мечтателями» (партия власти «Грузинская мечта»), воспользовалась удивительно незначительным поводом. В Тбилиси беспорядки и предреволюционная ситуация возникла только потому, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов… сел не в то кресло. В прямом смысле этого слова. (подробности)

В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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