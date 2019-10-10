2019-10-10T07:41:57+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Да что ж ты скучная такая!

У мужчин и женщин иногда бывают разные представления о том, что такое интересный собеседник
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Что делать, если на первом же свидании партнер оказался "никаким"?Что делать, если на первом же свидании партнер оказался "никаким"?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Я знаю, что ответить этому человеку.

«Вы тут все пишете про некрасивых мужчин, какие они мужья - плохие или хорошие. А ведь у мужчин вообще проблема с выбором девушки на самом раннем этапе.

Чаще всего - потому, что девушка - «никакая».

Приходит на встречу вся на стиле, на макияже, на шпильках, рассказывает про работу-общение. С карьерой все ок, с нетворкингом тоже: друзей полно обоих полов, и даже какие-то высокопоставленные люди есть в знакомых.

Но смотришь на такую и понимаешь: сейчас она доскажет про свою «интересную жизнь», кончится список крутых Петр-Иванычей, и поговорить с ней будет не о чем. Суждения на уровне табуретки, культурный кругозор - на троечку, только в пределах модных имён и названий. Путается в истории, классическая литература, музыка - в виде каши в голове. И таковы не только молодые девушки, но вполне зрелые мадамы под сорок.

При этом всем они считают себя умными, сильными, современными! Она типа профессионал! Трубааа...

Это я вам конкретный случай описал, ещё не самый тяжелый. Чаще вообще понты на пустом месте: из друзей только кот и мама, из развлечений - йога в фитнес-центре.

Ну и как среди таких искать нормального человека?

С уважением,

Илья».

Илья, простите, мы вас немного обсудили с нашим художником Екатериной Мартинович. Вот что она пишет: «Как правило, такие мужчины сами ничем заинтересовать женщин с интересным опытом не могут. Потому что сами состоят из понтов и вычитанных из интернета анекдотов и историй. С ними безумно скучно!»

Отчасти я согласна – некоторые переносами занимаются. У них отношение к миру и к женщинам, как у сатирической героини Маяковского: «Сделайте нам красиво!», а сами живут от отпуска до отпуска, потому что в повседневной жизни с ними ничего интересного не происходит.

Но ваш случай, мне кажется, другой. Вы развитой господин. Владеете изрядным культурным багажом, и от женщин ждете умственной взаимности. А попадаются вам женщины с «дамской эрудицией». В человеческом обществе, хотя это не признается, слегка ещё существует деление интеллектуального пространства на «женское» и «мужское». Мальчики – это Жюль Верн, военная история, наука и техника. Девочки – это наряды, котики, дочки-матери, в лучшем случае – фортепиано и иностранные языки.

Я помню присказку моей мамы: «Это ничего, что ты не отличница, женщина не должна быть профессором в юбке». Почему?! Я встречала профессоров в юбках, все довольно счастливые женщины.

Сейчас все меняется, конечно, но не молниеносно. А пока вы с вашими визави попробуйте поговорить о породах котов или собак, о моде, о психологии. Вполне возможно, они выдадут вам фейерверк наблюдательности и оригинальности. Или поищите себе барышню среди журналисток. Такой непыльный компромиссный вариант между «женщиной-женщиной» и профессором в юбке. С нашей сестрой можно и психологию собак обсудить, и Войну четвертой коалиции. Скучно не будет.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими выводами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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