Мужчина с низкой самооценкой опасен для жизни

Приведу письмо полностью, потому что это законченное литературное произведение. Мне очень понравилось.

«Здравствуйте, Дарья! Первый раз пишу письмо в газету, волнительно :)

Я беременна, у меня всю ночь блевал ребенок. Знаете, сколько раз я отнесла его в ванну, сколько раз перестилала кровать, сколько раз давала лекарство и попить? Ни одного. Это делал муж. Он дремал сидя рядом с детской кроваткой. И стоило трехлетнему сыну заворочаться во сне, муж просыпался и обслуживал ребенка. А я спала. Потому что «тебе, дорогая, и так тяжело».

Мой муж, Дарья, похож на того самого "пупса-переростка" из предыдущего письма. Он добрый, спокойный, без нарочитой маскулинности и с дурацким чувством юмора.

Снизила ли я планку, когда вышла за него замуж? Не уверена. Я искала мужчину для семьи, я его нашла.

Да, допускаю, что у героини публикации до тридцати восьми были одни приоритеты, а после - другие. Ей уже не нужен мужчина, чтоб он "сверкал". Ей нужно, чтоб он ее согревал. А это разные типы мужчин.

Сверкающий мужик - он, не спорю, в обществе хорош. Галантен, эффектен, красиво подает пальто: подружки в восторге будут. Но у любого человека есть недостатки. И мужчина, который кажется идеалом во время застолий, он не обязательно идеал в семейной жизни. У него тоже есть недостатки, и не со всякими недостатками можно мириться. Героиня выбирала мужиков симпатичных, породистых: но красота внешняя не всегда совпадает с красотой внутренней. В какой-то момент девушку это, наверное, достало и она решила идти «от противного».

Права ли она? Я не знаю.

Семейная жизнь – всегда компромисс. Заявления в духе «молчи женщина» могут быть и признаком неуважения, и специфическим чувством юмора. Я, помню, как-то сказала своему «Молчи, мужчина!», когда мимо шел восточного вида дядечка и две дамы в хиджабах. Дамы аж дернулись, мы потом так хохотали.

Первое впечатление может быть обманчиво, а может быть и нет. Вы говорите про "ценник на брачном рынке". Но менять одного Хлестакова на другого - это разве держать планку, сохранять ценник? Порой настоящие богатства - скрыты. А за пылью в глаза может скрываться... ничего. Вроде, интересный парень, создает впечатление, а на самом деле - пустышка. И поговорить с ним не о чем. На словах - Лев Толстой, а на деле - толстый лев. Зато со стороны картинка красивая, загляденье прямо.

Я видела, как разбивались такие пары. Кстати, в разводе общество всегда винит женщину. Как, мол, можно бросить такого отличного мужчину? А мужчина совсем не отличный, а нередко и вовсе к семейной жизни непригодный, но кумушки-то об этом не знают.

Спасибо за внимание,

Оля».

Мне кажется, большинство из нас мечтает, чтобы мужчина (или женщина) был как газовая горелка - и согревал бы, и сиял красиво, ровным пламенем. Потом выясняется, что люди не горелки. Это я к тому, что вообще любой линейный подход к человеку разумному дает сбои. Среди «сверкающих» мужчин частенько попадаются добрые семьянины, встающие к детям по ночам, а среди плюгавых дяденек – зануды и мучители с нарушениями самооценки.

Я, кстати, таких страсть боюсь. Муж с низкой самооценкой – беда жене и детям. Помню, был у меня такой ухажер. Тоже, как вы, сначала подумала: вроде неказистый мужичок, без амбиции, с виду добрый. Заживем ладком, как старосветские помещики. Фигушки. Он понимал жизнь так: «Я нелепый мужик со скучной работой, эта женщина мною увлеклась, стало быть, она тоже какая-то некачественная». Это мировоззрение, однако, не сразу бросилось мне в глаза.

После первых свиданий и поцелуев он немножко поругал мои заметки в газете. Потом сказал, что у меня квартира маленькая, могла бы снять поприличней. А потом – бабах – оказалось, что у него вообще есть Галина, с которой он живет 11 лет, но не расписывается. Потому что она – скучная женщина, которая тянет его в болото. Рассудок его изнемогает, только я могу его спасти от неминуемой духовной гибели и морального разложения. А я увидела себя на месте Галины через десять лет, ну и сами понимаете.

Люди с низкой самооценкой – они как царь Мидас наоборот: все, что к ним приближается, превращают в г…но. Так что очень внимательно надо приглядываться к невзрачным мужчинам. Хотя некоторые из них, возможно, встают к детям по ночам.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru.