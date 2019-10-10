Бизнесу отменят «смертный приговор»

Жизнь малого и среднего бизнеса в следующем году станет лучше. По крайней мере, так утверждают власти. Полным ходом идет работа над регуляторной гильотиной, которая отсечет все устаревшие требования к кафе, гостиницам и офисам. Вместе с ней чиновники взялись написать и новый Кодекс об административных правонарушениях.

Оттуда, в частности, пропадет норма, которая дает проверяющим полномочия приостанавливать работу предприятий на три месяца из-за обнаруженных нарушений.

- Для бизнеса, особенно среднего и малого, такая остановка фактически смертный приговор, - констатирует вице-премьер Константин Чуйченко.

Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал сократить эту популярную у ревизоров и страшную для предпринимателей санкцию втрое и обязать объяснять, почему проверяющие не могут применить более мягкое наказание. Титов отмечал, что пожарное ведомство стало реже прибегать к этой «высшей мере», а вот Роспотребнадзор и Ространснадзор себя не особо ограничивали.

Львиная доля небольших предприятий после такого наказания не может встать на ноги. Ведь прибыли фирма за эти месяцы не получает, а расходы несет: нужно платить за помещение, зарплату сотрудникам или хоть какую-то ее часть, да еще и устранять претензии со стороны проверяющих.

- У предприятий покрупнее есть и юристы, и другие возможности. Малые предприниматели же не в силах «бодаться», не имея серьезной правовой компетенции, - считает вице-президент Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Паперно.

То, что приостановка деятельности на 90 дней — приговор для бизнеса, прекрасно понимают и всевозможные инспекторы, в чьей власти вынести такое предписание.

- Так что низовые сотрудники проверяющих организаций нередко использовали эту норму для шантажа, - говорит Паперно.