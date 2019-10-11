Пора переобувать: выбираем шины на зиму
+ 5 градусов
Если температура несколько дней держится в районе этой отметки, а ночью опускается до нуля - самое время менять резину.
Какая резина не подведет в морозы, снегопад и гололед.
1. Шипованные
Хорошо для: гололед, снежный наст.
Плохо для: мокрый асфальт, снежная каша.
Территория: северные регионы, низкие температуры и много снега.
Комментарий: Для большей части России это наиболее надежный вариант. Из минусов - высокий уровень шума и не пускают в некоторые страны Европы.
Фрикционные (липучка)
Они бывают двух основных видов:
2. Скандинавские
Хорошо для: мокрый асфальт, любой снег.
Плохо для: гололед.
Территория: центральные регионы, средние температуры.
Комментарий: Идеальный вариант для крупных городов средней полосы. Позволяет комфортно ездить как внутри города (где дороги обычно чистые), так и за его пределами. Сцепление с дорогой хорошее.
3. Европейские
Хорошо для: мокрый асфальт.
Плохо для: гололед, снег.
Территория: южные регионы, температуры около нуля или выше.
Комментарий: Больше подходит для теплой зимы. Сцепление с обледенелой дорогой хуже, чем у «скандинавов» и шипованной резины. Но на асфальте ведет себя лучше.
P. S. Продукция разных производителей отличается друг от друга по составу резиновой смеси, рисунку протектора и конструкции каркаса. Это влияет на сцепление с дорогой, уровень шума и даже расход топлива.
КСТАТИ
Как сохранить «здоровье» резины
- Устанавливайте шины, типоразмер которых соответствует модели авто.
- Меняйте их по сезону. Летом зимние шины быстро стираются, а летние зимой дубеют и трескаются.
- Проверяйте колеса на балансировку и развал/схождение.
- Поддерживайте правильное давление, рекомендованное производителем.
- Соблюдайте скоростной режим.
- Избегайте резких стартов и экстренных торможений, не наезжайте на различные препятствия на скорости, не прижимайтесь к бордюрам и т. д.
- Как можно быстрее устраняйте повреждения (проколы, порезы и т. д.).
ВОПРОС - РЕБРОМ
А может, всесезонка?
Отвечает автоэксперт «КП» Кирилл БРЕВДО:
- Всесезонные шины - универсальный продукт. Но по своим характеристикам они ближе к летним. Их можно использовать в самых южных регионах, где редко или вообще не бывает снега и нет смысла переходить на зимнюю резину. В остальных случаях лучше переобуваться. И хотя всесезонка позволяет снизить траты на шиномонтаж, зимние шины - это не тот товар, на котором стоит экономить. Тормозной путь у разных типов отличается на несколько метров. В плохих дорожных условиях это может быть критично. К примеру, всесезонка вообще не работает на льду.
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ИСТОЧНИК KP.RU