Пора переобувать: выбираем шины на зиму

+ 5 градусов

Если температура несколько дней держится в районе этой отметки, а ночью опускается до нуля - самое время менять резину.

Какая резина не подведет в морозы, снегопад и гололед.

1. Шипованные

Хорошо для: гололед, снежный наст.

Плохо для: мокрый асфальт, снежная каша.

Территория: северные регионы, низкие температуры и много снега.

Комментарий: Для большей части России это наиболее надежный вариант. Из минусов - высокий уровень шума и не пускают в некоторые страны Европы.

Фрикционные (липучка)

Они бывают двух основных видов:

2. Скандинавские

Хорошо для: мокрый асфальт, любой снег.

Плохо для: гололед.

Территория: центральные регионы, средние температуры.

Комментарий: Идеальный вариант для крупных городов средней полосы. Позволяет комфортно ездить как внутри города (где дороги обычно чистые), так и за его пределами. Сцепление с дорогой хорошее.

3. Европейские

Хорошо для: мокрый асфальт.

Плохо для: гололед, снег.

Территория: южные регионы, температуры около нуля или выше.

Комментарий: Больше подходит для теплой зимы. Сцепление с обледенелой дорогой хуже, чем у «скандинавов» и шипованной резины. Но на асфальте ведет себя лучше.

P. S. Продукция разных производителей отличается друг от друга по составу резиновой смеси, рисунку протектора и конструкции каркаса. Это влияет на сцепление с дорогой, уровень шума и даже расход топлива.

КСТАТИ

Как сохранить «здоровье» резины

- Устанавливайте шины, типоразмер которых соответствует модели авто.

- Меняйте их по сезону. Летом зимние шины быстро стираются, а летние зимой дубеют и трескаются.

- Проверяйте колеса на балансировку и развал/схождение.

- Поддерживайте правильное давление, рекомендованное производителем.

- Соблюдайте скоростной режим.

- Избегайте резких стартов и экстренных торможений, не наезжайте на различные препятствия на скорости, не прижимайтесь к бордюрам и т. д.

- Как можно быстрее устраняйте повреждения (проколы, порезы и т. д.).

ВОПРОС - РЕБРОМ

А может, всесезонка?

Отвечает автоэксперт «КП» Кирилл БРЕВДО:

- Всесезонные шины - универсальный продукт. Но по своим характеристикам они ближе к летним. Их можно использовать в самых южных регионах, где редко или вообще не бывает снега и нет смысла переходить на зимнюю резину. В остальных случаях лучше переобуваться. И хотя всесезонка позволяет снизить траты на шиномонтаж, зимние шины - это не тот товар, на котором стоит экономить. Тормозной путь у разных типов отличается на несколько метров. В плохих дорожных условиях это может быть критично. К примеру, всесезонка вообще не работает на льду.

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