Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе
- Как бы вы написали в своем резюме «я поменял лампочку»?
- «Единолично управлял успешным обновлением и развертыванием новой системы освещения окружающей среды с нулевым перерасходом средств и нулевым числом инцидентов в области безопасности».
* * *
Зоозащитники:
- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?
Экоактивисты:
- Вы долбанулись?! Эта шуба будет 500 лет разлагаться!
* * *
Наконец-то стала понятна причина низкой инфляции в России: оказывается, ее считают исходя из цен в буфете Государственной Думы!
* * *
- Давай как психолог психологу посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!
- У тебя есть выбор - отравить или утопить.
- Кого?!
- Ну у тебя есть выбор.
* * *
Парень и девушка после бурной ночи...
Парень собирается уходить и вдруг около выхода видит фотографию мужчины... Он спрашивает:
- Милая, кто он?
- Давай не будем об этом...
- Я же тебя так люблю, доверься мне, я все пойму...
- Ну хорошо, это я в прошлом...
* * *
Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон...
* * *
Когда муж предложил мне попробовать садо-мазо, я согласилась. Не потому, что мне это нравится, просто я уже давно хотела его избить.
* * *
- Итак, начнем собеседование. Почему вы решили прийти к нам на работу?
- Петрович, не выпендривайся, дверь открывай!
ИСТОЧНИК KP.RU