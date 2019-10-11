Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе

- Как бы вы написали в своем резюме «я поменял лампочку»?

- «Единолично управлял успешным обновлением и развертыванием новой системы освещения окружающей среды с нулевым перерасходом средств и нулевым числом инцидентов в области безопасности».

* * *

Зоозащитники:

- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?

Экоактивисты:

- Вы долбанулись?! Эта шуба будет 500 лет разлагаться!

* * *

Наконец-то стала понятна причина низкой инфляции в России: оказывается, ее считают исходя из цен в буфете Государственной Думы!

* * *

- Давай как психолог психологу посоветуй, что мне делать: муж не любит мою собаку!

- У тебя есть выбор - отравить или утопить.

- Кого?!

- Ну у тебя есть выбор.

* * *

Парень и девушка после бурной ночи...

Парень собирается уходить и вдруг около выхода видит фотографию мужчины... Он спрашивает:

- Милая, кто он?

- Давай не будем об этом...

- Я же тебя так люблю, доверься мне, я все пойму...

- Ну хорошо, это я в прошлом...

* * *

Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон...

* * *

Когда муж предложил мне попробовать садо-мазо, я согласилась. Не потому, что мне это нравится, просто я уже давно хотела его избить.

* * *

- Итак, начнем собеседование. Почему вы решили прийти к нам на работу?

- Петрович, не выпендривайся, дверь открывай!